Alejandro Basteri asegura que su hermano Luis Miguel y Michelle Salas están más unidos que nunca

Es sabido que Luis Miguel es uno de los artistas del mundo del espectáculo que se maneja con el mayor hermetismo en cuanto a su vida privada. Es por ello que ni siquiera salieron a la luz fotografías del cantante en la boda de su hija Michelle Salas, que contrajo matrimonio con el empresario Danilo Díaz en octubre del 2023. Ahora, en un encuentro con la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México, su hermano menor Alejandro Basteri dio algunos detalles del cantante, revelando que se encuentran más unidos que nunca con su sobrina.

Así fue que Alejandro Basteri aseguró que Luis Miguel y su hija Michelle Salas mantienen en la actualidad una comunicación muy cercana, y como demostración de ello fue que durante los últimos meses en los que “El So” tuvo sus presentaciones en su regreso a los escenarios, se los vio juntos en diversos momentos de la gira.

Alejandro Basteri habló de la actual relación entre su hermano Luis Miguel y su hija Michelle Salas. Foto: Instagram/ Alejandro Basteri

La enfermedad de Michelle Salas

Los reporteros cuestionaron al hermano de Luis Miguel sobre la enfermedad que padece su sobrina Michelle Salas, sin embargo, Alejandro Basteri prefirió no hablar sobre eso y no dio muchos detalles más de lo que se sabe sobre la salud de la influencer, quien hace dos años viene luchando por conciliar el sueño.

Asimismo, Alejandro Basteri dijo no tener conocimientos médicos para hablar sobre los problemas de salud que padece su sobrina. “No entiendo de esas cosas, es muy feo, no, no estoy enterado de eso”, expresó el empresario.

Hace unos meses, en plena gira, Luis Miguel y su hija Michelle Salas fueron captados cenando juntos. Foto: Internet

Para finalizar, Basteri se refirió a la muerte del empresario y amigo de Luis Miguel, Carlos Bremer, quien fue el artífice principal del regreso del cantante a los escenarios y uno de los pilares en su carrera cuando “El Sol” atravesó por serios problemas económico, por lo que reveló que estaba muy dolido por su partida.