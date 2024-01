La picante respuesta de Adamari López sobre Luis Fonsi

En una reciente entrevista para el programa “¡Siéntense quien pueda!” Adamari López habló como nunca de varios temas. Si bien la conductora es muy cuidadosa con respecto a temas relacionados a su vida privada, cuando le cuestionan contesta de manera frontal, como ocurrió en el popular show, donde la puertorriqueña respondió de manera picante una pregunta sobre su ex Luis Fonsi.

Promocionando el nuevo proyecto televisivo que lleva a delante con su amiga y comadre, Chiquibaby, Adamari López estuvo de invitada en “¡Siéntense quien pueda!” dando detalles de lo que será “Ada y Chiqui De Show”, su nuevo espacio que se distribuirá a través de YouTube.

Adamari López habló sobre la canción "Pasa la página" de Luis Fonsi. Foto: Instagram/ Adamari López

Entre la variedad de cosas que estaban tocando en la entrevista, saltó el tema del famoso “Pasa la página”, última canción lanzada por Luis Fonsi, que ha dado mucho que hablar ya que se especuló que el compositor le dedicó esa música a su ex Adamari López.

Cuando el presentador Álex Rodríguez le preguntó sobre la polémica melodía, la mamá de Alaïa respondió de manera picante, dejando en claro que el título de la canción no le parece el más adecuado.

Adamari López opinó fue contundente en su apreciación sobre el tema "Pasa la página" de su ex Luis Fonsi. Foto: Adamari López

"Para alguien podría ser muy fácil decir 'pasa la página', pero ¿qué conlleva eso? No necesariamente porque sea la canción dedicada a mí, sino porque a veces puede sonar muy cruel decirle a alguien cuando no has estado en sus zapatos, 'pasa la página'", comenzó diciendo Adamari López.

"¿Te gustaría a ti que alguien te dijera 'pasa la página' si algún familiar ha fallecido y tú sigues cargando con eso? El terminar de una relación tampoco es tan fácil como para decir, 'ay, pasa la página'. Es fácil para quien ya ha pasado esa página, todo lo que podría decir podría ser tan fuerte. Puede ser muy cruel cuando tú dejas a alguien, claro, a ti no te importa decir 'pasa la página' porque no tienes los huev... de seguir para adelante.", concluyó de manera contundente.