La hermana de Anuel AA arremete sin piedad contra Yailin “la más viral”

En los últimos meses Yailin “la más viral” y su novio Tekashi69 han estado en el ojo de la tormenta debido a los continuos escándalos que protagonizaron. El último episodio fue el arresto del rapero en República Dominicana, luego de ser demandado por la madre de la cantante por violencia doméstica. Ahora, salió a escena la hermana de Anuel AA, con quien la intérprete de “Narcisista” tiene a su hija Cattleya, arremetiendo sin piedad contra la dominicana.

En un video que ya recorrió por varios medios de comunicación, la hermana de Anuel AA criticó a Yailin “la más viral” y dio a conocer el supuesto motivo por el que el reguetonero dejó a su ex, con quien se había casado en junio de 2022.

La hermana de Anuel AA arremetió contra Yailin "la más viral". Foto: Internet

"Di la verdad. ¿Por qué tú no dices la verdad en las redes sociales? Porque tú en las redes sociales hablas mucha mierda", comienza diciendo la hermana de Anuel AA en el video, respondiendo a Yailin “la más viral” por las declaraciones que había hecho la cantante sobre la mala paternidad que ejercía el puertorriqueño con su hija Cattleya.

"Anuel mantiene a sus hijos, él mantiene a sus hijos porque yo sé eso, a ti te gusta decir muchos embustes", continuó. "Di la verdad. Que tú le robaste a él y por eso fue que te dejó. Tú no dices la verdad, tú no dices que estabas robando a Anuel por eso es que él te soltó en banda, porque tú y tu madre son unas pillas", reveló la joven.

Yailin "la más viral" y su pequeña hija Cattleya. Foto: Instagram/ Yailin "la más viral"

Y es que, a mitad del año pasado, Yailin “la más viral” acusó a través de sus historias de Instagram que Anuel AA la había golpeado mientras estaba embarazada y que además, no le brindaba apoyo económico para mantener a la pequeña Cattleya. "Me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre. La ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada", había escrito la cantante.

Hasta el momento Yailin “la más viral” no se ha pronunciado respecto a las declaraciones que realizó la hermana de su ex y padre de su hija, Anuel AA.