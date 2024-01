Verónica Castro reveló cuando regresará a la televisión

Verónica Castro es sin lugar a dudas una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo latinoamericano, quien ha marcado historia con sus exitosas telenovelas. Asimismo, la actriz también ha conquistado millones de fanáticos en su faceta como conductora, sin embargo, se fue alejando de la vida mediática. Tras varios años lejos de los medios, volvió a la actuación en el 2018 en la serie “La Casa de las Flores”, donde participó en la primera temporada. Luego de esta producción la artista anunció su retiro definitivo de las pantallas, aunque ahora reveló cuando regresará a la televisión.

Verónica Castro se retiró de la escena en 2018. Foto: Instagram/ Verónica Castro

La actriz, quien tuvo apariciones especiales en las películas “Dime cuándo tú” (2021) y “Cuando sea joven” (2022), contó en el programa “Ventaneando” de TV Azteca, que es lo que podría hacer que regrese a la televisión. "Algo, algo. No sé qué algo pueda ser el proyecto con el que regrese, espero hacerlo", dijo Verónica Castro.

Asimismo, la mamá de Cristian Castro aclaró que solo volverá a las pantallas si se trata de un producto de calidad en televisión o cine, ya que le quiere brindar al público algo con lo que queden satisfechos.

Verónica Castro volvería a la televisión si es un producto de calidad. Foto: Instagram/ Verónica Castro

"Lo que tenga que hacer y pueda hacer, lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería porque, la verdad, no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a ver un poquito, la verdad no. Quiero hacerlo bien. Quiero que la gente diga 'valió la pena que regresara la vieja'. 'Regresó vieja, pero regresó buena la vieja', jajaja", expresó la actriz.

Así también, Verónica Castro habló de otros temas. Reveló que luego del desastre ocasionado por el huracán “Otis” en Acapulco, donde estaba viviendo, decidió mudarse a Ciudad de México. "No he regresado porque, la verdad, no me he sentido para estar solita, solita por allá. Me quedo un ratito más en la Ciudad de México hasta sentirme más cómoda para poder estar tranquilita en Acapulco", concluyó.