A sus 54 años, Jennifer Lopez deslumbra con su escultural silueta

Jennifer Lopez es sinónimo de puro talento. Todo lo que ha realizado en su vida laboral le ha ido de maravillas. Desde la actuación, la música y también en su faceta de empresaria de productos de cuidado del cuerpo. En esta oportunidad, es tendencia en el mundo virtual por un video que resalta su impactante figura.

El material audiovisual al que hacemos referencia consiste en el backstage de una producción de fotos que protagonizó Jennifer Lopez. El mismo pertenece a una campaña de publicidad de una prestigiosa marca de ropa. JLo demostró que el paso de los años le sienta verdaderamente de maravillas.

Mira el video

En clip podemos ver a Jennifer Lopez posando y luciendo diversos conjuntos que no solo resalta su belleza, sino también la escultural silueta que posee a sus 54 años. Ella es una persona que se cuidad con una estricta dieta de comidas y con un exhaustiva rutina de ejercicios diarios.

En cuanto a su faceta actoral, Jennifer Lopez se prepara para el estreno de la película This Is Me...Now: A Love Story para el 16 de febrero de 2024, día en que la estadounidense estrenará su nuevo álbum musical This Is Me... Now. En simultáneo JLo demuestra que es una artista sumamente completa.

Este es el nombre de la nueva canción de Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez abordará su polémico compromiso, ruptura y boda con Ben Affleck en íntima película. El amor y desamor es una parte muy importante en la vida de la cantante y actriz de raíces latinas. Es por eso que con este documental musical, la Diva del Bronx enseñará su faceta más íntima.