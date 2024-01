La nueva faceta tiktoker de Anthony Hopkins que es furor

A través de sus muchos años de carrera, Anthony Hopkins ha dejado una marca imborrable en la historia del cine. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, ahora la mega estrella logró retransformarse y mostrar su nueva cara como tiktoker, una faceta que sorprendió al mundo entero.

La trayectoria del legendario se extiende desde los años 60 hasta la actualidad, con interpretaciones memorables en películas como El silencio de los inocentes y El padre. Con solo mencionar su nombre uno sabe que hace referencia a un enorme pedazo de historia dentro del cine.

Hoy, a pesar de sus 86 años, Anthony Hopkins ha experimentado una transformación inesperada al convertirse en una sensación de TikTok, mostrando un lado desenfadado y cómico que ha cautivado a sus seguidores.

Si bien es cierto que con el paso de los años su presencia en la pantalla grande ha disminuido, pasando de múltiples producciones anuales a participar en una o ninguna, incluso en proyectos con presupuestos más modestos, esta reinvención lo muestra pleno como siempre.

Y es que, cuando cualquier otro podría haber tomado el camino de retirarse de la vida pública, el actor ha sorprendido a todos al sumergirse en el mundo de las redes sociales, donde comparte divertidos videos y participa en desafíos de baile.

Si bien al principio se resistió a ello, Anthony Hopkins fue alentado por su esposa Stella Arroyave y su sobrina para sumarse a TikTok y mostrar su lado más divertido. "Soy un poco reacio. Digo: 'Oh, no, otra vez no'. Pero hago tonterías porque necesitamos reírnos en la vida. Supongo que por una buena razón. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza", relata él mismo.

La nueva faceta de Anthony Hopkins como influencer de TikTok.

Con más de 3.4 millones de seguidores y videos que acumulan más de 14 millones de likes, el actor encontró un nuevo nicho de mercado lejos de los sets de rodaje y las ceremonias de los Oscar. TikTok se ha convertido en una plataforma donde comparte su alegría y se conecta con un público más amplio.