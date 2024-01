Danilo Carrera comparte una feliz noticia

El año pasado, luego de cumplir con todos sus compromisos laborales como las grabaciones de la telenovela “El amor invencible”, Danilo Carrera decidió poner en pausa su trabajo para acompañar a su madre, a quien le habían diagnosticado cáncer. Ahora, el galán compartió a través de sus redes sociales una feliz noticia.

"Es mi prioridad estar con ella. Al final del día mi motivación para actuar no es el amor al arte, mi motivación para actuar es el amor a mi familia, entonces de qué me sirve actuar si no estoy con ellos. Lo más importante ahorita en mi vida es pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mi madre", había dicho en su momento Danilo Carrera.

Danilo Carrera había puesto en pausa la actuación para cuidad de su madre diagnosticada con cáncer. Foto: Instagram/ Danilo Carrera

El actor utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 3,7 millones de seguidores, para anunciar que luego de varios meses de lucha contra la enfermedad, su madre, Elsa Huerta, finalizó su tratamiento contra el cáncer, por lo que la felicidad se apodero de su familia.

"Eres la mujer más fuerte del mundo. Lo demostraste cuando nos criaste a los cinco. Lo confirmaste ahora que hicimos nuestro mejor esfuerzo por cuidarte y aun así tú nos cuidaste a todos. Te amamos con el corazón", escribió Danilo junto a un video que publicó.

La madre de Danilo Carrera finalizó su tratamiento contra el cáncer. Foto: Instagram/ Danilo Carrera

"Ahora vamos a seguirnos cuidando y vamos a estar más juntos que nunca con tu guía. Gracias por estar fuerte y por estar mucho tiempo más para los Carreritas que se vienen", concluyó el ecuatoriano.

Mira el video

El material que compartió el actor generó la reacción de sus fans, quienes le enviaron más de dos mil comentarios celebrando la gran noticia que dio a conocer.