Cómo cambió la vida de Jeremy Renner a un año del trágico accidente

Jeremy Renner se ha recuperado físicamente del trágico accidente que sufrió en enero del año pasado, pero la experiencia se ha quedado con él. Aquel episodio puso en jaque su vida, teniendo que atravesar un extenso proceso de recuperación para salir adelante.

Cabe recordar que el actor de Avengers fue aplastado por una máquina quitanieves cerca de su casa en Nevada mientras intentaba evitar que el vehículo golpeara a su sobrino. Se fracturó varios huesos, entre ellos ocho costillas, la órbita de un ojo, una rodilla y un hombro.

Jeremy Renner sufrió el año pasado un accidente que casi le cuesta la vida.

Hace algunos días, Jeremy Renner dialogó con CNN sobre su recuperación del accidente y cómo ha cambiado su vida en los últimos nueve meses. El intérprete se siente agradecido por haberse recuperado y tener una nueva oportunidad.

"Me siento muy bendecido y muy afortunado de estar de pie, caminar y vivir la vida. Lo tengo muy, muy claro. Mi vida es realmente magra, si eso tiene sentido. Ya no hay grasa en mi vida. No tengo tiempo para eso. Entonces, hay algo realmente hermoso en tener ese superpoder”, dijo.

Luego añadió que ahora su tiempo se siente “más valioso”. Había elegido viajar a Charleston, ciudad de Carolina del Sur, donde se asoció con la empresa local de bebidas Sweet Grass Vodka, con la que había estado trabajando antes del accidente.

“Tuve muy claro cómo quiero pasar mi tiempo y con quién quiero pasarlo. Para mí, esto se siente como una familia, una especie de estilo de vida de lo que hablamos todo el tiempo. Y luego tenemos el espíritu mismo, es mucho más la experiencia compartida. Y ahí es donde quiero pasar mi tiempo”, explicó.

Jeremy Renner, conocido por su papel en la saga de Avengers.

Por otro lado, Jeremy Renner habló de los “regalos” que siente haber logrado como resultado de haber estado a punto de perder la vida: “Recibí muchos regalos gracias a ello. Cuando te ponen a prueba física, emocional y espiritualmente en todos los sentidos y luego lo superas, es algo difícil de explicar”.

Y confesó las claves que tuvo para salir adelante: "Perserverancia. Fortaleza. Es todo un juego mental. Lo puse en mi bolsillo trasero ahora. Sé cómo lidiar con el dolor. Todo es mente. Todo está en la mente. Si puedes atravesar la niebla de todo esto, me siento muy bendecido”.