Jomari Goyso reveló que fue abusado cuando era adolescente

En una reciente conversación con Regina Carrot para su podcast “Indomables”, el experto en moda Jomari Goyso abrió su corazón y reveló que cuando era un adolescente de apenas 13 años de edad fue víctima de abuso, lo que incluso le hizo pensar en el suicidio. El presentador del programa “Despierta América” de Univisión recordó el traumático momento vivido en aquel entonces.

"Ese día murieron muchas cosas, porque te matan muchas cosas, pero nacen muchas cosas que son necesarias para la vida a la que me iba a enfrentar. No nos han enseñado a enfrentar las emociones. El ejercicio es mi terapia, mi motor", expresó el famoso de 41 años.

Luego de ser abusado, Jomari Goyso pensó en suicidarse. Foto: Instagram/ Jomari Goyso

"Cuando alguien me dijo 'te amo', eso fue lo más doloroso por muchas cosas, porque he estado acostumbrado al bullying. Me es muy difícil aceptar el amor", confesó.

Esta experiencia marcó a Jomari Goyso, quien relata ese pasaje de su vida en su libro autobiográfico. "En mi libro cuento un episodio en mi vida en que fui abusado. Ahí nació alguien que yo no conocía en mí. El ver esa negatividad de la vida, ver ese lado oscuro, despertó alguien en mí más guerrero", dijo.

Decepcionado quiso suicidarse saltando por una de las ventanas de su casa. "Intenté quitarme la vida. Al final decidí no quitármela porque mi abuela apareció", recordó.

Jomari Goyso reconoció que todo lo malo que le pasó en la vida lo hizo una persona fuerte. Foto: Instagram/ Jomari Goyso

"Yo a mis hijos y a mis sobrinos los encerraría aislados del mundo. Cuando eres niño no estás capacitado para reaccionar a la realidad de la vida. Cuando yo tenga hijos no sé qué tal padre voy a ser y todo cambia, pero asumo que voy a ser una persona que los va a meter en una burbuja", reconoció.

Para finalizar, Jomari Goyso agradeció haber pasado por estos difíciles momentos, ya que todo ese dolor que sintió hizo que se convirtiera en un persona fuerte. "Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido necesario para ser la persona que soy hoy, pero yo podría también haber llegado lejos sin sufrir nada de lo que sufrí", concluyó.