El curioso motivo por el cual Pedro Pascal se cambió de apellido

Pedro Pascal consolidó su carrera como actor con el paso de los años y en la actualidad es una de las grandes estrellas del mundo Hollywood. Todo lo que gira alrededor de su vida tiene absoluta relevancia para sus fanáticos, aunque lo que quizá muchos no sepan es el motivo por el cual se cambió su apellido.

A sus 48 años, Pedro Pascal ya logró instalarse como una de las figuras más importantes del cine por sus protagónicos en series como Game of Thrones, Narcos, The Last of Us y The Mandalorian. Sin embargo, detrás suyo existe una historia pocas veces contada.

Pedro Pascal utiliza el apellido de su madre.

Cabe destacar que el actor ha tenido que lucharla mucho en sus inicios dentro de la actuación, viviendo situaciones muy difíciles y sin mucha gente que creyera en él. Sin embargo, logró romper todas estas barreras y alcanzó una fama admirable.

Nacido en Santiago de Chile el 2 de abril de 1975, Pedro Pascal es hijo de Verónica Pascal, psicóloga infantil, y José Balmaceda, médico especializado en fertilidad. Ya ese inicio de la historia fue bastante controversial y complicado.

Lo cierto es que el relato familiar es duro, ya que sus padres tuvieron que huir de Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sin embargo hubo mucho más que ello, ya que en el año 2000, con tan solo 24 años, enfrentó el suicidio de su mamá.

“Es difícil decir lo que más recuerdo de ella (…) ella fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella, aunque se haya ido, y eso me hace sentido”, confesó años atrás.

Pedro Pascal tuvo una dura infancia.

Con la repentina muerte de su madre, perdió a su agente y su carrera se estancó casi por completo durante un tiempo. En honor a ella, el actor decidió cambiar su apellido profesional. Entonces pasó de ser Balmaceda (apellido paterno) a ser Pascal (apellido materno).

Tiempo atrás, en una entrevista con Variety, Pedro Pascal dio una particular segunda versión sobre el cambio de su apellido para llevar el materno. “A los estadounidenses les costaba mucho pronunciar Balmaceda. Era agotador”, reveló.