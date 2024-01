Así es la vida del famoso conductor Ismael Cala lejos de la televisión

Luego de convertirse en uno de los conductores más populares de la cadena de televisión CNN, Ismael Cala de alejó de las pantallas para llevar adelante un estilo de vida totalmente diferente. Así, además de las conferencias de autoayuda que brinda alrededor del mundo, el reconocido periodista fundó en Miami un centro espiritual llamado “Cala Botanic Sanctuary” donde celebra eventos especiales, como la boda que él mismo ofició de la cantante Érika Ender.

"Hoy tuve el privilegio y la inmensa alegría de oficiar la boda de mi hermana del alma, Erika Ender en el mágico Cala Botanic Sanctuary. Las palabras se quedan cortas para expresar lo que significa ser testigo de este momento tan sublime en su vida. Erika no es solo una amiga, es mi hermana del alma. Presenciar su unión con Mike ha tocado profundamente mi corazón", escribió Ismael Cala acompañando el texto con una foto junto a la novia.

Ismael Cala ofició la boda de la cantante Érika Ender en su centro espiritual ubicado en Miami. Foto: Instagram/ Ismael Cala

Tras haber estado por más de cinco años al frente del programa “Cala en CNN”, el cubano de 54 años de edad se ha convertido en experto en liderazgo y desarrollo personal, y hoy se dedica a realizar seminarios y talleres de bienestar, meditación y autoayuda.

"La relación entre hermanos del alma es profunda y excepcional. Erika ha sido una columna inquebrantable en mi vida, siempre brindándome un apoyo incondicional, amor sin límites, y un sinfín de momentos llenos de risas. Su energía vibrante y su generosidad han sido una luz en mi vida", añadió el comunicador sobre la flamante novia.

Tras salir de CNN, Ismael Cala se hah convertido en un experto en liderazgo y desarrollo personal. Foto: Getty Images

Por su parte, Érika Ender agradeció emocionada las palabras de su amigo Ismael Cala. "¡Dios mío! ¿Qué se le responde a esto que no sea con actos e incondicionalidad sostenida? La misma que me has regalado por tantos y tantos años. Tu luz, generosidad y amistad son un faro en mi vida. Jamás olvidaré la noche de anoche y todo lo que hiciste y diste para hacerla realmente mágica. No tengo palabras para agradecerle al cielo el tener a un hermano de alma como tú", contestó la compositora panameña.

Así también, Ismael Cala compartió un video registrando los momentos más emotivos de la ceremonia. "Deseo que tu matrimonio con Mike sea un refugio de amor, respeto mutuo y una conexión profunda. Que cada día juntos sea un paso más en un camino compartido lleno de fortaleza y amor", escribió para acompañar el audiovisual.