Quién es Sami, el exitoso pero desconocido hermano menor de Salma Hayek

Salma Hayek es sin dudas uno de los símbolos más fuertes de Hollywood. No solo rompió esquemas y le abrió a México las puertas de la meca del cine, sino que se transformó un bastión dentro de toda Latinoamérica como una de las grandes abanderadas de la industria. Pero en este caso hablaremos de su hermano, Sami, un personaje tan importante y valioso para la vida de la estrella que lleva su vida fuera de los reflectores pero igual de talentosa.

Desde siempre Salma Hayek ha demostrado un fuerte vínculo con su familia, sobre todo brindándole un sólido respaldo a su hermano Sami en su incursión en el mundo del arte y el diseño. A pesar de la fama y la distancia, la actriz sigue siendo una apasionada defensora de los logros de su hermano menor.

Salma Hayek y su hermano menor, Sami.

Sami, nacido en Veracruz y radicado en Los Ángeles, ha dedicado su vida al diseño de interiores y accesorios para el hogar. Este año marcó un hito en su carrera al presentar su primera exposición en Christie’s, titulada Frequency. En esta muestra, explora la mezcla de texturas y materiales, reflejando su conexión con la artesanía tradicional mexicana y su compromiso con la sostenibilidad.

Salma Hayek no quiso perderse este importante evento y estuvo junto a su familia para respaldar a su hermano. En una entrevista, Sami compartió la influencia positiva de su familia en su vida: “Desde chicos siempre nos hemos apoyado en todo lo que hemos hecho y esta no es la excepción. De hecho, ella fue la primera persona que me dijo que no era un diseñador, que era un artista”.

El artista destaca la importancia de contar con una familia en la que se pueda confiar, considerándolo algo valioso y afortunado. Y a pesar de la distancia, la familia se mantiene muy cercana, como él mismo lo destaca: “Mi hermana vive en Londres, pero procuramos vernos lo más posible”.

Licenciado en Diseño Ambiental, Arquitectura y Diseño Industrial en el Art Center College of Design, Sami fundó Hayek Studio, donde comparte sus diseños. En el Instagram de su estudio, se pueden apreciar todas sus creaciones.

Sami suele acompañar a muchos eventos a su hermana Salma Hayek.

En lo personal, Sami se encuentra casado con la diseñadora de joyas Daniela Villegas. Contrajeron matrimonio en 2010, y en 2019 dieron la bienvenida a su hijo Balthazar, ampliando posteriormente la familia con la llegada de Dorotea, quien muchas veces puede observarse en las redes sociales disfrutando de las creaciones de su padre.

La historia de Salma Hayek y su hermano menor revela una conexión sólida, la cual consta de un apoyo mutuo que trasciende los muchos kilómetros de distancia que puedan tener a veces y destaca la importancia de la familia en el éxito individual de cada miembro.