Por qué Chris Martin le dedicó una canción a la madre de Pedro Pascal

Pedro Pascal consolidó su carrera como actor con el paso de los años y en la actualidad es una de las grandes estrellas del mundo Hollywood. Pero dentro de algunos detalles poco conocidos de su vida se encuentra la historia de su madre, Verónica Pascal, quien tiempo atrás fue homenajeada por Chris Martin y el grupo Coldplay.

Como invitado al programa Saturday Night Live, Pedro Pascal habló de su vida en Chile y su madre, Verónica Pascal. Desde muy pequeño tuvo que irse de su tierra natal debido al régimen de Augusto Pinochet, cuya dictadura persiguió a las personas relacionadas con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y a los simpatizantes del presidente Salvador Allende.

Chris Martin y Pedro Pascal se encontraron tiempo atrás en Saturday Night Live (SNL).

“Nací en Chile y nueve meses después mi familia tuvo que escapar de Pinochet”, confesó el actor en el show de la televisión estadounidense, vistiendo una polera negra que llevaba la bandera chilena estampada en un puño alzado.

Otro gran momento de aquella noche fue cuando Coldplay dedicó la canción Fix you a la madre del artista chileno. El tema es una de las emotivas de la banda británica y Chris Martin la escribió para Gwyneth Paltrow por la muerte del padre de la actriz, quien en ese entonces era su pareja.

Tras las primeras intervenciones del actor, la banda interpretó algunas canciones como Human heart y Fix you, y fue justamente esta última canción la que llamó la atención de todos. "Esto es para Pedro, para Verónica", explicó el cantante del grupo mientras interpretaba el tema.

La madre del actor se suicidó en el año 2000, cuando el actor tenía 24 años. Por esta misma razón Pedro Pascal pasó de tener como primer apellido Balmaceda a Pascal, que es el de su madre.

"Ella fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella aunque se haya ido, y eso me hace sentido", confesó el chileno sobre su mamá en una entrevista del 2017 con Revista Paula.

"Hay un antes y un después tras su muerte. Creo, eso sí, que la vejez no hubiera sido para mi madre, no hubiese calzado con ella. No me hubiese gustado ver a mi mamá batallando con eso, pero, al mismo tiempo, desearía tenerla todos los días aún conmigo", terminó diciendo en esa oportunidad Pedro Pascal.