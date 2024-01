La millonaria suma por la subastaron un libreto de Friends

La serie Friends sigue capturando el interés de sus fanáticos, y recientemente, dos guiones originales del final de la cuarta temporada fueron subastados por la casa de subastas Hanson Ross en Royson, Reino Unido. Si bien es cierto que se han hecho varias de estas transacciones, hay que decir que en este caso se hicieron por una suma millonaria.

Estos guiones fueron rescatados en 1998 de un cubo de basura en Fountain Studios por un trabajador, quien los guardó en su casa durante más de dos décadas antes de redescubrirlos mientras limpiaba su escritorio. ¡Qué golpe de suerte!

Pusieron a la subasta dos guiones de Friends por una enorme suma de dinero.

El valor histórico de estos guiones, correspondientes al episodio The One With Ross’s Wedding (El de la boda de Ross), pasó a un segundo plano, ya que el descubridor sintió que "merecían ser propiedad de un gran seguidor de Friends".

Amanda Butler, responsable de la casa de subastas Hanson Ross, fue contactada para llevar a cabo la subasta y destacó el valor emocional de estos documentos. Y es que cualquier fanático querría tener estos libretos en sus manos.

La puja inicial se fijó entre 700 y 900 euros, pero debido al gran interés y la cantidad de ofertas, el valor se disparó hasta alcanzar los 25.500 euros. Una verdadera locura si tenemos en cuenta la historia de cómo encontraron estos manuscritos.

El misterioso postor, cuya identidad aún no se ha revelado, mostró un entusiasmo desbordante por asegurarse estos borradores que incluyen a actores como Matthew Perry, Jennifer Aniston y David Schwimmer.

Friends, una de las series ícono de la historia televisiva.

Amanda Butler expresó su asombro por el impacto global de esta subasta, totalmente sorprendida por el elevado número por el cual se subastaron: "No puedo creer el resultado y el impacto que ha tenido este hallazgo. Los postores se volvieron locos con estos guiones".

La inesperada atención y la elevada cifra final evidencian la continua pasión y conexión emocional que los fanáticos de Friends mantienen con la serie incluso después de más de dos décadas desde su emisión original. Este hallazgo inusual resalta la persistente influencia cultural de la querida comedia televisiva.