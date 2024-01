Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, aparece en la redes y enamora todos a sus 61 años

Demi Moore, la icónica actriz de "Ghost," continúa siendo un referente de moda a sus 61 años. Durante la promoción de la esperada miniserie "Feud: Capote Vs. The Swans," que se estrenará en HBO Max el próximo 7 de febrero, Moore ha demostrado que el estilo no conoce límites de edad y ha abrazado una de las tendencias más destacadas de la moda Y2K.

La elección de Fendi para abrir su desfile en la Alta Costura de París hace algunos años catapultó la imagen de Demi Moore a nivel mundial. Ahora, la firma ha vuelto a vestirla para la promoción de su último trabajo, y la actriz ha dejado una huella imborrable con su elección de vestuario.

Demi Moore se une a la tendencia del pantalón con cintura doblada, una prenda que dominó la moda en los años 2000 y que ha sido adoptada recientemente por prescriptoras de estilo como Aitana, Kendall Jenner, y Rosalía. La actriz compartió su entusiasmo por estos pantalones en Instagram al escribir: "Podría vivir en estos pantalones, Kim Jones," acompañando sus palabras con varias imágenes de su look.

La actriz ha demostrado que este tipo de pantalones de estilo masculino, populares entre la generación Z, también pueden ser usados con elegancia por mujeres de más de sesenta. Lució un diseño ancho en color gris, con pernera recta y una cintura doblada parcialmente, añadiendo un toque de tendencia a su atuendo.

Demi Moore se ha convertido en toda una empresaria en el mundo de la moda.

Combinó esta elegante prenda con un top de punto con abertura y un favorecedor escote halter que realza la zona de los hombros. Para completar su look, Demi Moore optó por una gabardina marrón, botines grises y uno de los nuevos bolsos de la marca.

A pesar de los posibles prejuicios, estos pantalones son versátiles y favorecedores para diversos tipos de cuerpos, ya que se pueden ajustar según las preferencias personales. La forma ideal es llevarlos a la cadera, aunque también se pueden usar un poco más altos para disimular la barriga y lograr un estilo único y a la moda. Demi Moore ha demostrado una vez más que la edad no es un obstáculo para lucir con estilo y elegancia en la industria de la moda.