La nueva vida de casada de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, que levantó polémica

La boda de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, con el empresario Danilo Díaz Granados el pasado 14 de octubre del 2023. Fue uno de los eventos más esperados del año, y luego de haberse ido de luna de miel por tierras asiáticas, ahora se dio a conocer que la pareja viviría en casas separadas, algo que despertó debate en redes sociales.

El casamiento de Michelle Salas tuvo lugar en la finca "Il Borro" en Arezzo, Italia, pero la ausencia de Sylvia Pasquel, abuela materna de la modelo, no pasó desapercibida. La actriz de 74 años, quien no pudo asistir debido a un accidente durante sus vacaciones en Turquía, reveló detalles sobre la relación entre su nieta y Danilo, a tres meses de la boda.

En una entrevista en Ventaneando, Sylvia Pasquel compartió su alegría por regresar a su carrera actoral y habló sobre la situación actual de su nieta y su yerno. "Me da gusto regresar y retomar mi carrera. Dentro de todo lo dramático de la situación hubo cosas muy simpáticas", comentó.

Consultada sobre la ubicación actual de Michelle Salas, Pasquel reveló: "Ahorita está en Santo Domingo, allá con sus suegros, se fueron a pasar allá las fiestas". Además, señaló que Michelle reside en Madrid y Nueva York, reflejando una agenda activa.

Cuando se le preguntó sobre el lugar de residencia del empresario venezolano, Sylvia Pasquel indicó: "(Vive) en Madrid básicamente, él tiene ahí sus negocios". Sin entrar en mayores detalles, sugirió la idea de que la pareja podría vivir en lugares separados en temporadas en las que no coincidan en España.

Aunque Michelle Salas mantiene su relación con Danilo Díaz Granados en la estricta intimidad después de casarse, Sylvia Pasquel compartió algunos detalles. Confirmó además que él vive en Madrid debido a sus negocios.

De esta forma, la pareja optaría por vivir en casas separadas en algunas temporadas cuando no estén en suelo español. El dato llamó poderosamente la atención entre sus fans y las redes sociales, aunque también es cierto que se trata de una práctica cada vez común entre las parejas.

Sylvia Pasquel expresó su dolor por no asistir al matrimonio de su nieta, afirmando que "fue muy doloroso no estar" y describiendo cómo el corazón se parte al no participar en momentos significativos. Sin embargo, admitió que pudo presenciar la ceremonia por videollamada, mitigando la distancia física con la tecnología.