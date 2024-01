Cuántas veces y por qué se separaron Wisin y Yandel

Desde 1998 hasta el 2013, siendo uno de los dúos musicales más importantes del género, Wisin y Yandel lograron consolidarse dentro del universo del reggaetón como unos de sus máximos referentes. Sin embargo, esta sociedad logró disolverse y volver a reunirse en varias oportunidades. ¿Qué pasó?

Los cantantes puertorriqueños rápidamente alcanzaron la cima del reggaetón gracias a su trabajo, llegando a vender miles de discos. Sin embargo, en 2013 sorprendieron a todos al anunciar su separación y el inicio de sus carreras independientes.

Wisin y Yandel, un dúo que se disipó producto del desgaste.

En su momento, Wisin y Yandel posicionaron 22 canciones en el Top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluidos diez éxitos número 1 como por ejemplo Algo me gusta de ti', Rakata, Hipnotízame, Abusadora y Follow The Leader con Jennifer Lopez.

A pesar de todo esto terminaron alejándose, por más que ambos intentaron minimizar el daño diciendo que solo estaban “grabando por separado”. Estos dichos coincidieron con el final del contrato de Wisin y Yandel con Machete / UMLE, para entonces firmar como solistas para Sony.

Nunca existieron roses entre ellos, pero llegó un momento en el que el dúo comenzó a sentir que la distancia les hacía falta, ya que habían estado más de una década juntos. En ello hay versiones que expusieron los protagonistas en sí.

“Ya llevábamos 14 años de mucho viaje, mucha gira, y como que necesitábamos un descanso, no en cuestión de nosotros vernos. Porque nosotros seguimos viéndonos, sino en cuestión de trabajo. Por eso fue que nosotros decidimos hacer nuestras cosas por separado. Y yo poder hacer lo que me gusta personalmente, la música que a mí me gusta personalmente, los videos como yo quiera hacerlos, lo que yo quiera hacer. Igual W, y como que tomamos esa libertad”, reveló Yandel.

“Yo tuve un éxito apoteósico con Yandel y pasar a ser solitario fue todo un reto y era una experiencia nueva, me daba mucho miedo pensar que darle al público, pero gracias a Dios, conseguí avanzar y cumplir con esta nueva etapa en mi vida”, contó por su parte Wisin.

Si bien volvieron en varias oportunidades, Wisin y Yandel nunca volvieron a afianzarse.

Diez años después, Wisin confirmó que este distanciamiento no fue algo en común, como así tampoco algo generado por rispideces o conflictos. En definitiva, una de las partes quería hacer su propio camino.

“En 2013 Yandel me dice, 'No voy más con el duo'. Nosotros podíamos haber recibido uno de los contratos más grandes que un duo había recibido. Yo lloraba todos los días, pero después lo entendí, entendí que quería soñar y que quería soñar solo, y eso es válido”, contó el cantante, razón por la cual no quedó otra que abrirse camino por separado.

Y si bien se reunieron en 2018, para luego disiparse y regresar eventualmente con nuevos proyectos, está claro que ambos tienen desafíos diferentes y quieren brillar por luz propia.