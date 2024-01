El contundente mensaje de Michelle Renaud: “cuando se dice NO, hay que saber respetar”

Michelle Renaud, su hijo Marcelo y su flamante esposo Matías Novoa, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2023, estuvieron disfrutando de unos días de vacaciones en Madrid, España. La familia llegó feliz de su viaje, sin embargo, hubo un hecho que despertó la molestia de la actriz quien a través de sus redes sociales envió un contundente mensaje.

Y es que, luego de pasar juntos momentos entrañables en el viejo continente, los famosos llegaron al aeropuerto de Ciudad de México, donde pasaron un momento desagradable al encontrarse con los medios de comunicación, quienes esperaban la llegada de la famosa expectantes por saber si estaba embarazada. Al verla salir, los reporteros se abalanzaron sobre la familia generando un momento incómodo y de pánico para el hijo de la protagonista de la telenovela “La Herencia”.

Luego de unas soñadas vacaciones en familia, Michelle Renaud vivió un incómodo momento al llegar al aeropuerto de Ciudad de México. Foto: Instagram/ Michelle Renaud

Ante esto, Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes se mostraron visiblemente molestos y sofocados por la situación, pidieron respeto ya que no iban a brindar ninguna declaración de ningún tipo. Sin embargo, las preguntas de los representantes de la prensa siguieron, y con la persecución que se produjo, asustaron al hijo de la actriz.

Es por ello que unas horas después, Michelle Renaud utilizó sus historias de Instagram, donde acumula más de 5,5 millones de seguidores, para enviar un contundente mensaje refiriéndose al incómodo momento que vivió unto a su familia.

El texto que compartió Michelle Renaud en sus redes sociales. Foto: Instagram/ Michelle Renaud

"Lo que pasó hoy en el aeropuerto por parte de ustedes, no estuvo bien. Venimos viajando 16 horas, estamos muy cansados y veníamos con mi hijo. No es manera de cerrarnos el paso así, empujarnos y que pasara lo que sucedió", escribió la actriz. "Cuando se dice que NO, hay que saber respetar, mantener un orden y, sobre todo, no asustar a un menor de edad", se leía en otro fragmento del texto. Para finalizar, Michelle Renaud pidió respeto mutuo entre la ellos y la prensa.