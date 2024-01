Arturo Carmona confesó porque se separó de Jacky Bracamonte

Sin lugar a dudas, Jacky Bracamontes es una de las mujeres más hermosas y atractivas del mundo del entretenimiento latino, quien ha conquistado la escena gracias a su talento para la actuación y la conducción. La actriz, de larga y exitosa trayectoria, era pretendida por muchos hombres, pero conoció a Arturo Carmona cuando venía de divorciarse de Alicia Villareal, madre de su hija Melenie. Si bien la relación parecía ir viento en popa, y el actor estaba dispuesto a casarse con la exreina de belleza mexicana, ahora confesó el motivo por el que decidió separarse de ella.

Arturo Carmona, reveló que una de las razones que complicaban la relación era que la familia de la actriz no veía con buenos ojos que él sea divorciado y con una hija. "Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole 'no, no, no'", contó el actor.

Arturo Carmona le iba a pedir casamiento a Jacky Bracamonte, pero algo muy fuerte le hizo cambiar de opinión. Foto: Internet

Además, el actor confesó que terminó la relación con la también conductora debido a una de sus exigencias que no estaba dispuesto a cumplir. "Yo quiero ser la uno en tu vida, es que soy la dos", le dijo Jacky Bracamontes a Carmona, señalando a Melanie que en aquel entonces tenía 6 años de edad.

Por otra parte, el actor mexicano dijo que Bracamontes se sentía insegura porque él tendría una relación con su ex, Alicia Villarreal, la madre de su hija, de por vida por el vínculo que los unía.

Luego de su relación con Arturo Carmona, Jacky Bracamontes se casó con Martín Fuentes con quien tuvo cinco hijos. Foto: Instagram/ Jacky Bracamontes

Luego de que Arturo Carmona y Jacky Bracamontes se separaran, la conductora se casó con Martín Fuentes, con quien tiene cinco hijos, mientras que el actor mexicano, si bien ha tenido varios sonados romances como el de Aracely Arámbula, nunca más se ha vuelto a casar.