Ángela Aguilar desata polémica al incursionar en un nuevo género musical

Ángela Aguilar arrancó su carrera artística siendo muy joven, y gracias a su talento rápidamente se posicionó como uno de los referentes más fuertes del regional mexicano, interpretando temas clásicos y propios que la llevaron a los primeros lugares en las listas de todo el mundo. Ahora, la joven cantante desato la polémica luego de incursionar en un nuevo género musical.

Ángela Aguilar utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 9 millones de seguidores de todas las latitudes, para anunciar que incursionó en los boleros.

Ángela Aguilar dividió las opiniones con la decisión de interpretar otro estilo musical. Foto: Instagram/ Ángela Aguilar



"¡Angelitxs, tuve la oportunidad de formar parte de este homenaje al bolero! Me llena de alegría poder presentarles esta nueva forma de compartir música, un recorrido melódico lleno de imágenes de tradición y sentimiento. Me siento muy agradecida de poder formar parte de este proyecto audiovisual, el primero de muchos producido por mi papá Pepe Aguilar. Me encantaría que nos acompañarán este 31 de Enero y 1ero de Febrero en Cinemex", escribió la cantante.

Esta publicación de Ángela Aguilar, que estuvo en el ojo del huracán por haberse considerado argentina también, dividió las opiniones de los cibernautas que no dudaron en expresar lo que pensaban al respecto de esta decisión que tomó la artista de incursionar en otro género musical.

Mira el video

"Ángela es el claro ejemplo de que no debes hacer dedicándote a ¡¡¡cantar música regional mexicana!!!Hasta ¡Rocío Dúrcal lo comprendió desde hace décadas! Natalia Jiménez ahora", "ni aunque me lo regalaran iría a ver a esta escuincla creída", "el 25% de la película es tango, jajaja", "que lo proyecten en su natal argentina a la ridícula", "'antes que nadie'. Porque nadie la quiere ver", "que horror", "creo que las personas que la apoyan fueron pagadas para los comentarios o de a tiro también son malinchistas", "que cante tango… es su país" y "la verdad ya no se me hace auténtica", fueron alguno de los comentarios negativos que recibió la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar desató la polémica al anunciar que incursionó en el bolero. Foto: Instagram/ Ángela Aguilar

Asimismo, sus fieles fans salieron a defender a la cantante y celebrar este nuevo paso en su carrera. "Tu debut en la pantalla grande", "¡¡¡¡Esto es otro nivel Angelaaa!!!!", "el género inmortal que no cualquiera puede interpretar. En su voz será como un aire refrescante para el alma" y "Ángela gracias por hacerle un homenaje a los boleros", fueron algunos de los mensajes alentadores que le hicieron llegar a Ángela Aguilar.

Con este debut de la cantante en cine, la maquinaria de la dinastía Aguilar espera atraer a nuevas generaciones hacia este estilo musical, tal como lo hizo hace varias décadas Luis Miguel.