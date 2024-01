Renata Notni habló sobre los planes de matrimonio con Diego Boneta

Renata Notni está atravesando por uno de sus mejores momentos tanto en el plano personal como en el profesional, con el estreno de la serie “Zorro” disponible en la plataforma Amazon Prime Video. En una reciente entrevista para Mezcal TV, la hermosa actriz habló de su presente laboral y de los planes de matrimonio que tienen con Diego Boneta.

Al ser cuestionada si en este 2024 llegaría al altar con el actor y productor mexicano, Renata Notni respondió con claridad. "No, para nada, estamos muy felices, disfrutando nuestra relación y tiempo al tiempo. Sí, a lo mejor en un futuro me gustaría casarme, pero no sé, depende si cuando llegue el momento tengo ganas de casarme o tenemos ganas de casarnos nos casaremos, y si queremos seguir así, seguiremos así. Como que no tengo ningún tipo de presión social. Haré lo que me haga feliz en el momento", expresó la también modelo de 29 años de edad.

Renata Notni reveló que no hay planes de boda con Diego Boneta. Foto: Instagram/ Renata Notni

Renata Notni brinda detalles de la serie “Zorro”

Con respecto a su carrera, Renata Notni se mostró satisfecha con el producto logrado con la serie “Zorro”, además de asegurar que este trabajo la impulsó a querer seguir enfrentando nuevos desafíos. "Empezar el 2024 estrenando este proyecto me deja con muchas ganas de seguir buscando retos", dijo la modelo, quien enfrentó un reto en las grabaciones.

"Mi personaje se la vive en un caballo, todos los personajes se la viven en caballos y yo soy alérgica a los caballos. Entonces cuando la producción supo que yo era alérgica a los caballos, prácticamente hubo un pánico de así de '¡pero no va poder hacer la serie!', y yo '¡a ver, tranquilos!'. Mis alergias son bastante controlables. Yo me tomaba mis pastillitas todos los días antes de rodar, pero aquí el reto era cuando se me olvidaba tomarme mis pastillas y estábamos en medio de la nada, en un monte en donde no había farmacias ni nada cerca", confesó.

Renata Notni en el estreno de la serie "Zorro". Foto: Instagram/ Renata Notni

Para fortuna de todos no pasó nada grave, aunque a veces debían parar de grabar debido a los ataques de estornudos de Renata y los ojos afectados por la alergia. "La producción tenía que esperar a que se me bajara la alergia y la hinchazón de los ojos para poder rodar, pero bueno, cosas que ni el público se entera y todo lo que pasa detrás de cámaras", añadió en medio de risas.

En “Zorro”, Renata Notni comparte el protagonismo con el actor español Miguel Bernabeu, quien participó en la serie “Elite de Netflix. "La verdad es que con Miguel y con todo el elenco, tanto de mexicanos como de españoles, el tener como esta mezcla de culturas en un proyecto fue increíble porque fue muy divertido, de repente el choque de culturas era un set bastante divertido", expresó la novia de Diego Boneta.

"Ahora digo 'vale' para todo, y 'tal', que también creo que es como muy español. Yo ya voy por la vida diciendo 'vale, vale, vale', y 'tal y tal' cosa, y también 'me hace mucha ilusión', eso es muy español", finalizó Renata.