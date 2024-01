Quién es Jordan Jutes, el futuro esposo de Demi Lovato: tiene 26 años y los une una gran pasión

El amor está en el aire en la vida de Demi Lovato, porque el romance de ensueño que está viviendo con su novio de 26 años dará el siguiente paso, ya que Jordan Jutes le pidió ser su futuro esposo. La cantante está más que feliz por vivir el resto de su vida con alguien al que los une una gran pasión.

El pasado mes de diciembre fue el momento en el que la cantautora estadounidense de 31 años compartió en sus redes sociales la propuesta que llenó su corazón de alegría, haciendo partícipes a los más de 157 millones de seguidores de este hito en su vida.

“Todavía estoy sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que voy a casarme con el amor de mi vida, Jutes. Mi amor, estoy más que emocionada de casarme contigo... Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te amo bebé”, decía aquel posteo.

Jordan es oriundo de Ottawa, Canadá, y tiene 26 años, su apellido es Lutes y su nombre artístico es Jutes. Estudió cine y jugó al básquet en su época de estudiante, pero tuvo su llamado interior y se dedicó a su gran pasión, la misma que comparte con su futura esposa: la música.

Si bien había firmado un contrato con Capitol Records, este le puso fin a ese vínculo y decidió dedicarse de manera totalmente independiente. Así fue que conoció a Demi, con quien co-escribió algunas canciones, la química entre los dos los hizo muy buenos amigos al principio, pero escaló en una relación para febrero de 2023.

La vida y el trabajo hizo que se conozcan cada vez más, y así se enamoren al punto de que, desde el pasado mes de diciembre, Jutes le pida matrimonio a Lovato, dando el gran paso en sus vidas de elegir con quién pasar el resto de sus días.

Se puede ver el trabajo conjunto en canciones como Substance, Happy Ending y City of Angels de su más reciente álbum Holy Fvck. Pero nada más hay que ver sus redes sociales para poder vislumbrar lo mucho que se aman y lo felices que son cuando están juntos.