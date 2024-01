¡Irreconocible! El retoque estético de Eiza González que generó controversia

En los últimos años Eiza González se posicionó como una de las actrices mexicanas más importantes de la industria en Hollywood. Y si bien desde siempre trascendieron algunas cuestiones estéticas referidas a sus cambios en el rostro producto de cirugías y retoques estéticos, todo parece tener un límite y por estas horas se mostró irreconocible.

A través de su cuenta de Instagram y con motivo de su asistencia a un evento de Hulu, en donde obviamente se destacó lo bella que lució con un espectacular vestido verde de escote profundo, Eiza González también despertó muchas críticas por parte de los usuarios porque ya no parece a la versión que todos recordamos de ella.

El posteo de Eiza González que despertó polémicas alrededor de sus cirugías.

Si bien la actriz nació en una familia acomodada mexicana, la realidad es que su salto a la fama se dio recién entrando en su adolescencia, momento en el que protagonizó el melodrama infantil y juvenil, Lola érase una vez, de 2007.

Esto habría significado una gran oportunidad para cualquiera que buscase hacerse un nombre dentro del mundo del espectáculo, aunque también la expuso de sobremanera, evidenciando lo mucho que cambió su aspecto desde entonces.

Como algunos recordarán, Eiza González llegó a relatar en diversas entrevistas que, a lo largo de su juventud sufrió problemas de autoestima por la manera en la que los medios de comunicación y la propia gente criticaban su aspecto físico.

¿Qué fue lo que más le criticaban y apuntaban? Según la propia intérprete de 33 años, algunas cuestiones como por ejemplo el tamaño de su nariz o incluso por la forma de su cuerpo, hicieron que muchas personas la juzguen y se sienta abatida.

¿Se ha hecho algún retoque? Eiza González luce muy diferente.

“Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas (en redes sociales). No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme y por ser figura pública”, comentó la actriz.

Y ahora, vuelta a la carga, en el evento previamente mencionado los fanáticos de la estrella volvieron a centrarse en las modificaciones que ha sufrido su rostro últimamente. “Tan joven y con tantas cirugías. Ya no se ve tan bella como era”, “Es fan de las cirugías”, “Ya se ve como asiática” o “Ya ni se parece a ella”, fueron algunos de los comentarios.