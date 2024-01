La mentira que Nicole Kidman mantuvo durante años para seguir en Hollywood

Aunque tenga un talento indiscutible y una trayectoria exquisita dentro del cine, Nicole Kidman reveló que ha tenido que mentir en sus inicios dentro de Hollywood. Una mentira que fue necesaria para poder seguir trabajando, y que logró sostener durante varios años antes de sacar la verdad a la luz.

Lo cierto es que Nicole Kidman nunca se animó a revelar toda la verdad oculta hasta que no se asentó dentro de la industria cinematográfica. Y es que, confesó que si no lo hacía, las puertas y oportunidades se le habrían cerrado.

Estilo y sensualidad: Nicole Kidman es una de las actrices más bellas de Hollywood.

¿Con qué tiene que ver? Con la altura, ya que eso para la actriz siempre fue un detalle con el que debió aprender a vivir. Es que previo a hacerse conocida, esto le trajo varios inconvenientes en la elección de papeles a interpretar y también con comentarios ofensivos por parte de la gente.

Lo cierto es que Nicole Kidman mide 1.80 metros, un detalle que la excluyó de varias audiciones cada vez que lo decía. Entonces comenzó a mentir, por lo que cada vez que se presentaba a un casting decía que medía algunos centímetros menos.

Pero la gente malintencionada siempre intentó marcarle su altura como un defecto. No sólo en su adolescencia, sino también en sus inicios dentro de la carrera: “Me dijeron: ‘No harás carrera. Eres demasiado alta’. La gente me decía: ‘¿Qué tal se respira ahí arriba?”.

En la misma sintonía, hubo varios papeles que le fueron negados delante de las cámaras. De hecho ella misma contó que se quedó afuera de un musical debido a su altura: el límite era de 1.58 metros, por lo que como era más alta terminaron sacándola de la obra.

Los 180 centímetros que mide Nicole Kidman no fueron una ventaja en el pasado.

Sin embargo, a pesar de que le llevó tiempo, Nicole Kidman tapó todo eso en base de trabajo y esfuerzo. A medida que comenzaba a hacerse más y más conocida, también se hicieron menos frecuentes los comentarios en alusión a su altura de forma negativa.

“Ahora me dicen: ‘Eres mucho más alta de lo que pensaba’, o los hombres se preguntan qué altura deben tener mis tacones. Siempre que voy a la alfombra roja me mandan zapatos muy altos. Me pregunto si tienen tacones bajos. Voy a ser la persona más alta, ¡una jirafa!”, cerró la actriz con mucho humor.