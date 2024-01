La íntima confesión de Jennifer Lopez: "Podría ser una adicta al..."

Jennifer Lopez llegará próximamente a Prime Video con su nueva película This Is Me... Now: A Love Story, una mirada profunda a su carrera y relaciones románticas a lo largo de su vida. Gracias a esta cinta se dio a conocer una particular situación sobre la estrella. ¿Es una romántica empedernida o una adicta al sexo?

El nuevo proyecto de Jennifer Lopez se estrenará el próximo 16 de febrero, día que también será lanzado su nuevo álbum 'This Is Me... Now', un homenaje a su disco producido en 2002 -y que en consecuencia también relatará parte de sus vivencias en el amor y su actual relación con Ben Affleck, su esposo desde 2022-.

Jennifer Lopez, una experta en matrimonios y relaciones amorosas.

Está claro que hoy la intérprete de On the floor se encuentra viviendo un momento pleno de felicidad. A mediados de 2022, tras reencontrarse con Ben Affleck, rearmó su historia de amor con el actor y se casó por cuarta ocasión. Es por eso que su próximo trabajo hablará de todo este recorrido dentro de lo sentimental.

La nueva producción la tendrá obviamente a ella como protagonista. Según la sinopsis oficial, la cinta “muestra su viaje al amor a través de sus propios ojos. Con un vestuario fantástico, una coreografía impresionante y cameos repletos de estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva del resistente corazón de Jennifer.”

Explorará la vida de Jennifer Lopez a través de paisajes oníricos y desafíos basados en experiencias personales amorosas, en su búsqueda del amor verdadero. La artista boricua describió la obra como una “odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal”.

En el tráiler, la cantante aparece montada en una motocicleta que parecía conducida por su esposo Ben Affleck, mientras ella relata: “Sé lo que dicen de mí, de los románticos empedernidos: Que somos débiles. Pero yo no soy débil”.

Jennifer Lopez lanzará su próximo material por Prime Video el 16 de febrero.

Durante las siguientes imágenes, la intérprete se enfrenta al desamor con las diferentes relaciones que no terminaron bien, algunas de públicas conocimientos (Cris Judd, Ojani Noa, Marc Antony y demás). Pero, en particular, una reveladora escena se robó el protagonismo.

Tras haber encontrado a un grupo de amigos reunidos en su casa, Jennifer Lopez recibió una íntima confesión que la dejó en shock. “Creemos que podrías ser una adicta al sexo”, fue la etiqueta que sus amigos atribuyeron a la cantante tras sufrir múltiples desamores y verla casarse una y otra vez. ¿Será tan así?