Danilo Carrera reveló que Ricky Martin quiso conocerlo personalmente: “yo no juego en esa liga”

En una reciente entrevista para el podcast “Morfi”, Danilo Carrera causó revuelo tras revelar que Ricky Martin quiso conocerlo personalmente. El actor realizó esta impactante afirmación luego de que le preguntaran si algún si le seguían en Instagram algún famoso que nunca esperó que lo siguiera.

"¿Hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga en Instagram?", le preguntaron al ecuatoriano, a lo que Danilo Carrera respondió sin dudar. "Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man", comentó.

Danilo Carrera confesó que Ricky Martin quiso conocerlo en personal. Foto: Internet

Asimismo, el actor de 35 años de edad confesó que Ricky Martin, de 52, solicitó a sus allegados ponerlo en contacto él hace unos años atrás. "Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo. Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga", afirmó Carrera.

Por otra parte, el también presentador dijo que es fanático de la música de Ricky Martin. "Era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito, canciones como 'Tu recuerdo' que la gente no conoce mucho. En el 98 cuando el man canta 'La copa de la vida' para el mundial yo tenía 8 años, para mí es la canción más top de las tops", expresó.

La gente me decía: 'oye, Ricky Martin te sigue', obvio que me sigue pues, obvio, yo soy el target del man", dijo entre risas Cabe aclarar que hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones del ecuatoriano.

Danilo Carrera disfrutó de trabajar con su hermano en el reality "MasterChef Ecuador". Foto: Instagram/ Danilo Carrera

Danilo Carrera también habló sobre cómo fue trabajar con su hermano Felipe en el reality show “MasterChef Ecuador”. "Mi familia es súper unida, mis hermanos y yo somos cinco, somos súper unidos. Estar con Felipe tanto tiempo es el regalo más grande que me pudo dar MasterChef", dijo el actor, quien antes de ser famoso estudió ciencias políticas.

Cabe remarcar que recientemente se especuló que la actual Miss Universo Sheynnis Palacios y Danilo Carrera estaban manteniendo un romance. Es por ello que le preguntaron a la reina de belleza por su relación con el actor y ella respondió negando esos rumores. "No, él es mi amigo, yo lo respeto muchísimo. Admiro su trabajo y lo lejos que ha llegado. Solo somos amigos. Él realmente está feliz ahorita con su pareja y yo muy feliz por él", aclaró la nicaragüense.