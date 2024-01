La estrella que casi protagoniza The Big Bang Theory antes de Kaley Cuoco

The Big Bang Theory es una de las sitcoms más exitosas de todos los tiempos y que tiene una gran cantidad de fans a lo largo del mundo. Dentro de sus protagonistas encontramos a varias estrellas, aunque sin dudas el personaje de Penny, interpretado por Kaley Cuoco, es de los más importantes. ¿Te imaginás si otra actriz la hubiese caracterizado?

Difícilmente podamos imaginarnos a alguien mejor que Kaley Cuoco para el papel de la bella e hilarante Penny, pero en algún momento los productores de la serie manejaron otra alternativa. De hecho ya prácticamente tenían cerrado contrato con otra estrella. ¿De quién hablamos? De otra gran estrella como Marisa Tomei.

Kaley Cuoco (Penny) junto a Jim Parsons (Sheldon).

En 2019, la serie protagonizada por Kaley Cuoco, Johnny Galecki y Jim Parsons, transmitió el episodio final de la sexta temporada. Fueron años de éxito, dándole cierre a las alocadas aventuras del grupo liderado por Leonard y Sheldon.

Penny fue uno de los grandes personajes centrales de la serie. La molesta vecina de los jóvenes científicos nunca habría sido lo mismo sin el rostro, el histrionismo y la dulzura de la actriz de 38 años. Sin embargo, el papel podría haber tenido un giro de 180° en manos de otra intérprete.

Según se confesó hace un tiempo en el libro The Big Bang Theroy: The definitive, inside story of the epic hit series, varias actrices audicionaron para ser Penny. Para el papel no sólo fueron seleccionadas actrices de The Vampire Diaries y My Lovely Ex-Girlfriends, sino también quien personificó a la tía May de Peter Parker (Tom Holland) en Spider-Man.

La autora del libro, Jessica Radloff, dio a conocer que Marisa Tomei también fue considerada como una de las opciones para el papel de Penny, incluso antes que Kaley Cuoco. Sin embargo, algo sucedió para que no tome dicho personaje.

Marisa Tomei podría haber sido Penny en The Big Bang Theory en lugar de Kaley Cuoco.

Todo estaba concretándose a la perfección, e incluso la intérprete de Marvel conoció a todo el elenco de The Big Bang Theory en las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo la estrella de 59 años terminó rechazando el rol de Penny.

¿Qué pasó? En una entrevista para Insider, Marisa Tomei dijo que no tenía idea de que la serie duraría tanto: "No era el papel adecuado para mí en ese momento, pero me encantó el guión... Ciertamente no sabía que duraría tanto". De esta forma, el papel pasó a manos de Kaley Cuoco, algo de lo que muchos estarán agradecidos.