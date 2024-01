El destrato entre Anthony Hopkins y su desconocida hija Abigail

Anthony Hopkins es sin dudas uno de los grandes intérpretes de la historia cinematográfica. Con personas hiper exitosos como el Dr, Hannibal Lecter, el actor tiene un prestigioso recorrido dentro de la industria y se ha ganado el respeto de todos. Sin embargo, quien puede disentir de esta opinión es su hija, Abigail.

Diferente a lo que los flashes pueden mostrar de uno de los artistas más talentosos de todos los tiempos, Anthony Hopkins nunca ha podido encontrarse con su hija Abigail en una relación sana. De hecho nunca ha querido hablar públicamente de ella.

Anthony Hopkins y su hija Abigail.

La joven es fruto de su primer matrimonio con la también actriz Petronella Baker, con quien se casó en 1966 y se divorció seis años después. En ese momento, 1972, conoció a su segunda esposa, Jennifer Lynton, de quien se separó en 2002. Y a los pocos meses se casó por tercera vez, en 2003 y con Stella Arroyave, su actual mujer.

Con estos datos podemos entender que el intérprete ha tenido una vida sentimental e íntima bastante voluble. Quizá sea por eso que Abigail, quien nació el 20 de agosto de 1969, decidió no llevar el apellido de su padre y se identifica como Abigail Harrison.

Siempre se dijo que Abigail había sido abandonada por su padre cuando apenas contaba con dos años, cuando sus padres terminaron su matrimonio. El día de la separación corrió la versión de que, cuando el actor se fue de la casa, la niña lloraba y eso la marcó de por vida.

La pequeña no volvió a ver a Anthony Hopkins hasta que cumplió 7 años, pero la relación nunca fue buena. En 1990 buscaron una reconciliación, pero el perdón duró poco y ahora desde ya hace casi tres décadas no tienen contacto.

Anthony Hopkins tuvo muchos desencuentros con su hija.

La última vez que se vieron fue en 2011, cuando coincidieron en el estreno de The Muppets. Sin embargo, en esa oportunidad no cruzaron diálogo. Y desde el lado del actor hay un desconocimiento total del paradero real de ella.