Victoria Ruffo puso estas condiciones para trabajar en el reality show de su ex Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez fueron una de las parejas más resonantes de su época, quienes en sus años de idilio tuvieron un hijo en común, José Eduardo. Sin embargo, el amor se terminó hace años y hoy día no mantienen ningún tipo de relación. Incluso, en diversas ocasiones han llegado a señalamientos el uno contra otro. Ahora, ante la posibilidad de que la actriz se sume al reality show familiar de su ex, puso una serie de condiciones que podrían llevar a que los famosos lleguen a trabajar juntos.

Hace unos meses atrás, surgió el rumor de que Victoria Ruffo pueda integrar el equipo de la serie “De viaje con los Derbez”, el reality producido por Eugenio donde viajan a distintos destinos junto a su familia. Ante esto, la primera actriz no descartó la idea, aunque hasta ahora nunca han llegado a un acuerdo. Cabe destacar que en la temporada pasada, la protagonista de la telenovela “Corona de lágrimas”, tuvo una “aparición especial” de manera involuntaria.

Victoria Ruffo podría participar del reality show "De viaje con los Derbez". Foto: Instagram/ Eugenio Derbez

En un encuentro con la prensa, la actriz reveló cuáles serías sus condiciones para sumarse a este proyecto encabezado por su ex Eugenio Derbez. Una, que tenga un lugar estelar como está acostumbrada, y otra es de tipo económico. "Pero no paga. Eugenio Derbez es bien codo. Hay niveles, es decir, mi primer crédito es mi primer crédito y que pague bien porque ya tiene con qué pagar y que no sea codo. Mira, si me da mi primer crédito y me paga bien, sí voy", aseguró la celebridad mexicana.

Así también, puso otra condición más, y es que, al reality se sumen su esposo Omar Fayad y sus otros hijos. "Que Omar también iría, pues sí, voy en paquete con hijo, con marido, con todo", finalizó.

Fruto de su romance, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron a su hijo José Eduardo. Foto: Instagram/ Victoria Ruffo

Hasta el momento, Eugenio Derbez no se ha pronunciado respecto a las exigencias de Victoria Ruffo, y habrá que ver las acepta para que la expareja vuelva a reencontrarse en el popular reality show.