Tras brillar en Barbie, Margot Robbie se aleja de la actuación: los motivos

Si bien el nombre de Margot Robbie ya se encontraba afianzado dentro del mundo Hollywood desde el 2013 cuando saltó a la fama con la película El lobo de Wall Street, está claro que su pico máximo de popularidad lo dio el año pasado cuando protagonizó el tan esperado y taquillero proyecto Barbie, dirigido por Greta Gerwig.

Nadie duda que el 2023 ha sido de excelencia para Margot Robbie, quien desde hace tiempo es considerada una de las figuras más importantes del cine. Obviamente que con Barbie rompió récords de audiencia, siendo su trabajo más importante al momento.

Margot Robbie viene de tener un 2023 único con Barbie.

Sin embargo, la sorpresa ha sido enorme para muchos al enterarse de que la actriz pretende retirarse de la actuación. No será definitivo, sino que es una retiro temporal, al igual que lo hacen otras estrellas que deciden tomarse un descanso de los reflectores.

¿Qué pasó? La intérprete decidió alejarse de las producciones cinematográficas por un particular motivo, ya que si bien una parte tiene que ver con el mucho trabajo que ha estado teniendo también existe un lado que cree que el público se encuentra algo cansado de verla.

“Siento que hubo un cambio sísmico en mi vida hace 10 años y, ahora, después de todo lo que pasó con Barbie este año, siento que esta última década ha sido salvaje. Mucho más allá que cualquier cosa que jamás hubiera soñado”, comenzó explicando en una charla con Deadline.

Desde su explosión en El lobo de Wall Street, Margot Robbie apareció en otras grandes producciones como Escuadrón suicida (2016), Focus (2015), La venganza perfecta (2018) y Yo, Tonya (2017). Hubo otros filmes, pero esos sin dudas han sido de los más destacados antes de su boom con Barbie.

Margot Robbie saltó a la fama en 2013 y vivió una década intensa.

Entonces comparó los "no descansos" en su faceta como productora y los comparó con la cintura que puede tener para su rol como actriz: “Por el lado de la actuación, este es el tiempo más largo que no actué en un set. Terminamos Barbie en octubre de 2022 y pasó más de un año. Aparte de la pandemia, es la primera vez que me sucede”.

Y sentenció: “También creo que, probablemente, todo el mundo esté harto de verme por ahora. Debería desaparecer de las pantallas por un tiempo. Si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: ‘¿Ella otra vez? Acabamos de pasar un verano entero con ella’. No sé qué haré a continuación, pero espero que falte tiempo”.