Esta es la razón por la que Patricia Manterola está postrada en su cama

Patricia Manterola, quien atraviesa problemas de salud, es una de las figuras del mundo del espectáculo latino más reconocidas que saltó a la fama cuando formó parte de la emblemática agrupación “Garibaldi”. En una reciente publicación en sus redes sociales, la artista encendió las alarmas de sus fanáticos luego compartir un video donde revelaba las razones por las que se encuentra postrada en su cama.

Bertha Patricia Manterola Carrión, verdadero nombre de la cantante, quien comenzó su carrera como solista en 1994, luego de que desde muy pequeña estuviese involucrada en el ambiente artístico, publicó un material en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,4 millones de seguidores, explicando porque no se puede levantar de la cama. "Hoy sería mi tercer día en cama. Me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama", dijo la mexicana.

Patricia Manterola lleva días postrada en su cama. Foto: Instagram/ Patricia Manterola

"Hoy voy a tener que ir al doctor para que me revisen porque no me puedo mover, no puedo hacer nada", añadió Patricia Manterola, quien afirmó que está tratando sus fuertes dolores con medicamentos recetados.

Asimismo, la cantante y actriz compartió también otro video desde el consultorio de su doctor, donde estaba esperando a que le hicieran una resonancia para determinar su se había lastimado algún disco de la espalda.

Patricia Manterola se sometió a estudios médicos para determinar su diagnóstico. Foto: Instagram/ Patricia Manterola

Ante esta delicada situación, Patricia Manterola aprovechó y agradeció también a su esposo y padre de sus tres hijos, Forrest Kolb, por el cuidado que le está brindando. "Gracias por estar a mi lado siempre, en las buenas y en las no tanto", escribió Manterola en su cuenta de Instagram.

Para finalizar, la artista bromeó pidiéndole a sus fanáticos que le mandaran medicamentos para el dolor, y aseguró que los mantendrá informados de la evolución en su estado de salud una vez que tenga certeza del diagnóstico médico.