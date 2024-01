La grave denuncia que hizo Adamari López

Desde que en abril de 2023 Adamari López haya sido despedida de la cadena televisiva Telemundo, donde estuvo al frente del programa “Hoy día” durante 11 años, la conductora Adamari López se había dedicado a disfrutar viajando y recolectando entrañables momentos junto a su hija Alaïa, familiares y amigos. Ahora, luego de que en los meses de octubre y noviembre haya estado grabando su nuevo programa para TelevisaUnivision, la puertorriqueña hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales.

La carismática presentadora, que vuelve a las pantallas con el show “¿Quién caerá?”, utilizó su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 8,9 millones de seguidores, para alertar a sus fanáticos sobre un fraude que se estaba realizando con su imagen.

Adamari López denunció que están utilizando su imagen para realizar un fraude. Foto: Instagram/ Adamari López

"Quería comentarles que hay una página web que les voy a estar mostrando, en donde al parecer quieren lucrarse de la gente vendiéndoles la idea de que yo estoy anunciando un producto", expresó Adamari López.

Visiblemente molesta, la comunicadora puso a conocimiento de sus seguidores sobre que se trataba el engaño. "Aquí está la página en donde pueden ver como si fuera mi Facebook en donde yo supuestamente contesto comentarios, pero esta página no es real. Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar. Esto me ha pasado muchas veces, pero esto me parece el colmo: poner comentarios como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco", dijo la puertorriqueña.

Adamari López vuelve a la televisión con su nuevo programa "¿Quién caerá?". Foto: Instagram/ Adamari López

Para finalizar, Adamari López reveló como logró bajar de peso siguiendo un régimen alimenticio saludable y realizando una estricta rutina de ejercicios. No como mostraba la página en la que utilizaron indebidamente su imagen. "Este no fue el método con el que yo bajé de peso. Gracias siempre por su cariño", concluyó.