Jennifer Lopez lleva al cine experiencias de su vida personal y sorprende a sus fans

La aclamada artista Jennifer Lopez se adentra en una nueva faceta cinematográfica con su último proyecto en Amazon, "This is Me… Now: A Love Story". La película, cuyo primer avance fue revelado recientemente, promete ser una exploración profunda y multifacética del amor y sus complicaciones.

En el tráiler, de una duración aproximada de dos minutos, se vislumbra una historia apasionante centrada en la eterna búsqueda del amor por parte de Jennifer Lopez. La producción cuenta con la participación de reconocidas figuras como Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer y Sofia Vergara, entre otros.

La película, narrada en parte por la propia Jennifer Lopez, presenta una serie de eventos dramáticos entrelazados. En una de las escenas, la vemos compartir un beso apasionado, seguido por un momento significativo en su boda. La actriz expresa en voz en off: “...que somos débiles. Y no soy débil”, desafiando así los estereotipos románticos.

El avance continúa con secuencias impactantes, incluyendo a JLo en una estación de metro, frente a una hoguera y en una dramática escena en motocicleta. Un mensaje inquietante cierra este segmento: “No todas las historias de amor tienen un final feliz”.

La trama se complica cuando aparece Fat Joe interpretando a un terapeuta que intenta ayudar a Jennifer Lopez. En una escena sorprendente, sus amigos la confrontan sobre una posible adicción al amor. Además, el avance incluye escenas del videoclip musical "Can't Get Enough", perteneciente al nuevo álbum de JLo, integrado a la película como una odisea cinematográfica de narrativa y mitología personal.

La película, descrita como una retrospectiva introspectiva del corazón resistente de Jennifer, promete una combinación de trajes extravagantes, coreografías impresionantes y cameos de estrellas. Además, se muestra a Lopez en un grupo de apoyo, compartiendo detalles personales sobre su infancia.

Dirigida por Dave Meyers y escrita por Jennifer Lopez junto a Matt Walton, esta producción de Amazon MGM Studios se lanzará en Prime Video a nivel mundial simultáneamente con el álbum el 16 de febrero. Siguiendo el estilo de Meyers, conocido por sus trabajos con Ariana Grande y Taylor Swift, la película incluye paisajes futuristas y secuencias de baile al estilo de Gene Kelly.

El elenco se complementa con la presencia de Ben Affleck y otras estrellas como Trevor Jackson y Paul Raci. En una reciente publicación de Instagram, Lopez expresó su nerviosismo y emoción por compartir esta historia, la cual considera la más personal de su carrera.