Por qué Kaley Cuoco estuvo muy depresiva al grabar The Flight Attendant

The Flight Attendant, en Hispanoamérica conocida como Auxiliar de vuelo, fue un drama de HBO+ con marcado éxito y que se transmitió entre 2020 y 2022, con un gran protagónico por parte de Kaley Cuoco. Lo que muchos no sabían es que, mientras filmaba dicha ficción, la intérprete confesó haber estado sumergida en un profundo cuadro depresivo.

La serie sigue la historia de la azafata Cassandra Bowden -interpretada por Kaley Cuoco-, quien se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior, con un cadáver a su lado en Bangkok. Mientras reconstruye la noche, se pregunta si es la asesina o no, a su vez busca descubrir quién realmente cometió ese homicidio.

Kaley Cuoco hizo un magnífico papel en The Flight Attendant.

La historia fue tan exitosa que tuvo una segunda temporada, emitida entre abril y mayo de 2022 (todavía no se ha dicho nada si habrá una tercera season). En esa continuación, Cassie intenta resolver un misterio relacionado con un asesinato en Berlín, en el que el perpetrador se parece a ella, incluso en un tatuaje personalizado.

Sin embargo, ahora Kaley Cuoco confesó haberla pasado muy mal en esa última temporada. Todo se dio a conocer recientemente cuando reveló estar pasando por un profundo episodio de depresión mientras grababa ante las cámaras.

¿Qué pasó puntualmente? A pesar de que ambas temporadas recibieron elogios de la crítica, la actriz reveló que el rodaje de esos capítulos se dieron en un momento delicado de su vida personal, que incluía la separación de su marido Karl Cook.

"He hecho tantas comedias alegres... No soy ese tipo de actor que se queda demasiado atrapado en ellas. Normalmente puedo separar la vida personal y profesional. Siento que probablemente mi año más extraño en la televisión fue el de la segunda temporada de The Flight Attendant", comenzó explicando a CinemaBlend.

Kaley Cuoco no la pasaba bien mientras grababa la serie de HBO+.

"Tenía muchas cosas sucediendo en mi vida personal. No es que encima trajese el trabajo a casa conmigo, pero... ese personaje estaba tan desordenado, y yo personalmente me sentí igual. Así que sentí que estaba, en cierto modo, en depresión constante, 24 horas al día, 7 días a la semana", agregó Kaley Cuoco.

Y sentenció: "Fue como, 'Dios, oh Dios mío. Estoy triste y ella también está triste'. Así que sentí que la tristeza lo abarcaba todo, dentro y fuera. Entonces, cuando salí de eso, me encontré a mí misma de nuevo. Definitivamente ese momento, al acabar, fue como un gran suspiro de alivio, ya sabes, dejar atrás eso".