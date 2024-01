La venganza de Pedro Pascal por su brazo roto: "Una paliza"

Desde hace ya unos días que Pedro Pascal se ha mostrado públicamente llevando un cabestrillo en su brazo derecho, síntomas de una fuerte lesión y evidenciando una posible ruptura de huesos en esa zona. Ya lo hizo en los Golden Globes y ahora repitió en los Emmys, por lo que decidió explicar qué sucedió realmente.

Muchas de las teorías que se barajaron sobre el brazo roto de Pedro Pascal apuntaban a sus grabaciones tanto para The Last of Us o mismo para Gladiator 2. Sin embargo, todo apuntaría a un solo responsable: Kieran Culkin, hermano del reconocido Macaulay Culkin y con una importante trayectoria dentro de la industria.

¿Qué pasó? Todo viene a colación de lo sucedido días atrás en los Globos de Oro. Allí, el estadounidense se llevó el premio a Mejor Actor de una serie de drama -por Succession-, ganándole en la contienda al chileno por su papel de Joel en la serie The Last of Us.

Durante su discurso de agradecimiento, Kieran Culkin le dijo a su colega que “la chupara”, sabiendo la dura rivalidad entre las series a nivel premiaciones y soltando una enorme humorada que todos entendieron y festejaron.

Ahora en los Emmys, Pedro Pascal subió al escenario para presentar a los nominados a Mejor Actor de una Serie de Drama, mismos que, cabe resaltar, eran únicamente de The White Lotus y Succession. El chileno se presentó con un suéter y el famoso cabestrillo que llevó en las últimas semanas, aprovechando el momento para despejar las dudas de su brazo lastimado y devolverle la broma a su colega.

“Antes de mencionar a los nominados, tomaré unos segundos para hacer que esto se trate de mí. Un montón de gente me ha preguntado sobre mi brazo, exactamente, mi hombro. Creo que esta noche es el momento perfecto para decirles a todos ustedes que Kieran Culkin me dio una paliza”, ironizó el intérprete de 48 años.

El gracioso momento entre Pedro Pascal y Kieran Culkin en los Emmys.

Tras estas palabras, la cámara enfocó a Kieran Culkin mientras todo el teatro Peacock soltaba una enorme carcajada. El actor sólo pudo mostrar una mueca de completa seriedad para luego sumarse al resto de invitados al evento y reír sin parar. Todo parte del show.