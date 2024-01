El único hijo de Erika Buenfil responde a los cuestionamientos sobre su orientación sexual

En el último tiempo, Erika Buenfil se ha convertido en una de las figuras del mundo del espectáculo que arrasa en la plataforma TikTok, gracias a su único hijo, Nicolás, quien siguió los pasos de su madre y ahora es todo un influencer. Recientemente, el joven de 18 años, recreó en esta plataforma una escena de la película “Saltburn” bailando de manera afeminada, lo que le valió algunos cuestionamientos sobre su orientación sexual, por lo que ha salido a responderles a los usuarios que le criticaron.

En un video de Tiktok, Nicolás, enfrentó a las especulaciones de los internautas. "Si tanto quieren saber la verdad, ahí les va", mencionó Nicolás Buenfil.

Nicolás Buenfil respondió quienes cuestionan su orientación sexual. Foto: TikTok/ Nicolás Buenfil

"Subí un borrador que era mío, bailando una parte de una película que se llama Saltburn y lo hice a mi estilo ¿saben? Como algo muy personal. Tal vez lo hice en una forma inusual, siendo un hombre. Siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia ¿me entienden? El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual", agregó el joven.

"Si me gustan las mujeres y soy muy libre en ese aspecto. Si lo hubiera visto en otro hombre, haciendo el mismo baile que yo, no hubiera pensado nada. Estamos en 2024 gente. No pueden estar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna. No sé, las ideas cambiaron. Por lo menos, si me he acostumbrado que hacer cosas tipo así no tiene que ver con seas homosexual o gay, no sé cómo se pueda decir. Si gente soy heterosexual", afirmó.

Nicolás Buenfil aseguró ser heterosexual. Foto: Instagram/ Erika Buenfil

Nicolás Buenfil finalizó confesado que estos cuestionamientos con respecto a su sexualidad le pasan “muy seguido”.