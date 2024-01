Whoopi Goldberg recordó cómo Patrick Swayze la convenció para actuar en Ghost

Hay decisiones en la vida que pueden cambiar el futuro de una persona, y muchas de ellas son recomendaciones de personas cercanas o, a veces, completos desconocidos. Eso pasó con Whoopi Goldberg, que recientemente recordó cómo Patrick Swayze la convenció para actuar en la película Ghost: La sombra del amor y dar el gran salto en su carrera.

Es que la actriz afroamericana ganó su primer Oscar en 1991, cinco años después de su primera nominación, gracias a su interpretación de la cuestionable psíquica Oda Mae Brown, pero casi dejó pasar ese trabajo de no ser por la intervención del protagonista.

“Recibí una llamada telefónica de mi agente, Ron Meyer, que decía, ‘Patrick Swayze ha sido contratado para esta película. Patrick no va a hacer esto si no lo haces. ¿Puedes hacer algo de tiempo para que él y el director vengan?’”, le contó la actriz a Dave Karger, autor del libro 50 Oscar Nights (50 Noches de Oscar), que saldrá a la venta el 23 de enero.

Goldberg recordó que ese primer encuentro con quien interpretó a Sam Wheat fue algo especial. ”Me encuentro con Patrick, y de la nada ya éramos viejos amigos”, contó y agregó que luego de un rato, él fue directo: “Pasaron casi 40 minutos y Patrick dijo, ‘Por favor, haz esto conmigo’”.

Ese pedido había resonado mucho en Whoopi, porque antes de encontrarse con el director y el protagónico, le preguntó a su agente por qué no había audicionado para el papel. “No te quieren”, le contestó en ese momento y agregó que “piensan que tu persona, que Whoopi, es demasiado grande y sacará a la gente de la película”.

Antes de dar su testimonio para el libro, Goldberg charló con Naomi Campbell en su serie de YouTube No Filter with Naomi y le contó que nunca antes lo había conocido, “pero era una fanática”. Sin embargo, “tan pronto como Patrick y yo nos miramos, empezamos a reír”, señaló.

Finalmente, Whoopi, que ahora tiene 68 años, le dio el gusto a Swayze. “Yo estaba como, ‘Sí, está bien’. Y así es como sucedió”, contó, y el resto es historia. Posteriormente, cuando ella y el actor fallecido en 2009 vieron la película por primera vez juntos, no podían creer el resultado. “Me miró y me dijo, ‘¿Recuerdas haber hecho esta película?’. Dije, ‘Recuerdo algo de esto, ¡pero no recuerdo todo esto!’. Fue como, ‘Oh Dios mío, ¡esto es genial!’”, exclamó .