Por qué Jason Momoa vive "en la calle" después de su divorcio

Jason Momoa es sin dudas uno de los actores más convocados y exitosos de los últimos años. Sin embargo, a pesar de su considerable fortuna fruto de los éxitos que viene logrando desde hace un tiempo, el actor sorprendió al confesar que ni siquiera tiene su propia casa y que vive más "en la calle" desde que se divorció.

Durante las últimas horas salió a la luz una llamativa entrevista en la que Jason Momoa dio algunos detalles de cómo es su vida tras haberse separado de su exesposa y madre de sus hijos, Lisa Bonet. Allí, la estrella de Aquaman expresó que, literalmente, vive “en la carretera”.

Jason Momoa se divorció de Lisa Bonet después de 17 años.

La pareja de actores se mantuvieron durante muchos años juntos, para finalmente pasar por el altar en 2017. Tras ser padres de dos hijos, las estrellas se separaron en 2020 y, desde el lunes, se encuentran oficialmente divorciados.

En una entrevista a Entertainment Tonight, el actor reconoció que durante los últimos meses pasó sus días y noches en un motor home: "Ni siquiera tengo una casa en este momento, vivo en la carretera". Pero rápidamente disipó las dudas que podían generarse respecto a esta declaración.

El intérprete de 44 años advirtió que su problema no es la falta de dinero, ni el divorcio que tuvo que afrontar. Lo que verdaderamente lo tiene sin un hogar fijo, viajando de una ciudad a la otra, es la grabación de un nuevo programa llamado On the Roam.

¿De qué trata este nuevo show que encabeza? Jason Momoa recorre múltiples ciudades de Estados Unidos para entrevistar a diferentes artistas, artesanos y deportistas del país. "Eso hace que siempre esté en estos lugares extraños", dijo.

Jason Momoa dice vivir en la carretera desde que se divorció.

"Me encanta la idea de estar rodeado de gente común y corriente. Después de tanto tiempo de mostrar lo que se hacer, que es actuar, sentí curiosidad de saber como me recibirían", agregó el intérprete de Aquaman y La liga de la justicia.

La entrevista a Jason Momoa se emitió el mismo día que se oficializó su divorcio. Sin embargo, como lo explicó el mismo, poco tuvo que ver esto con su situación actual, ya que el trámite de separación fue hecho de manera exprés: ambos solicitaron la custodia compartida de sus dos hijos y se mostraron satisfechos con la división de bienes.