La poderosa razón por la que Julia Roberts nunca se desnudaría en una película

Julia Roberts es una de las figuras más importantes de Hollywood, quien a lo largo de su exitosa trayectoria ha protagonizado más de 50 producciones. Ahora, la famosa actriz reveló porque nunca se desnudaría en una película. Cabe destacar que la protagonista de “Mujer bonita”, ni siquiera en los comienzos de su carrera ha aceptado papeles que incluyeran desnudos o comportamientos explícitos.

En una reciente entrevista para la revista “British Vogue”, la actriz habló sobre el tema de los desnudos frente a las pantallas. “Pienso que las cosas que elegí no hacer me representan mejor que las que elegí hacer”, señaló Roberts.

Julia Roberts siempre ha rechazado papeles con desnudos o escenas explícitas de sexo. Foto: Instagram/ Julia Roberts

Si bien Julia Roberts aclaró que no tiene nada en contra de a aquellas personas que aceptan papeles con desnudos, dijo que simplemente esos roles no le interesan. “No estoy criticando las elecciones de otros, pero creo que elegí para mí misma no quitarme la ropa en una película o ser vulnerable físicamente. En efecto, elegí no hacer algo como lo opuesto a hacer algo”, expresó la actriz.

Así es ser famoso en la actualidad para Julia Roberts

Julia Roberts también se refirió a la fama, asegurando que hoy en día es muy diferente a lo que era antes ya que en la actualidad hay una gran cantidad de fuentes de información modernas.

Julia Roberts aseguró que en la actualidad, es más agotador ser famoso. Foto: Instagram/ Julia Roberts

“No sé si es mejor, porque no es mi experiencia, pero parece muy diferente. Y, de alguna manera, parece muy agotador. Hay demasiados elementos sobre ser famoso ahora que parecen cansados”, dijo la protagonista de “Erin Brockovich”.

“No soy alguien joven empezando en el espectáculo en el siglo 21, pero para mí era: conoces gente, haces audiciones, intentas obtener trabajo, tratas de hacerlo bien y, desde allí, intentas conocer gente nueva. Ahora parece más caótico. Hay más elementos, más ruidos, más salidas, más cosas”, concluyó Julia Roberts.