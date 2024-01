Busca novio: Qué requisitos deben cumplir los candidatos de Sofía Vergara

Sofía Vergara sabe muy bien qué requisitos debe cumplir el hombre que se convertirá en su próximo novio. Luego de haberse separado de Joe Manganiello en julio de 2023 y luego de siete años de matrimonio, la intérprete está lista para su nueva aventura y tiene claras las condiciones que tienen que poseer sus candidatos.

Más allá de que en el último tiempo se dijo que estaría dándose una oportunidad con el cirujano Justin Saliman, con quien se la vio compartiendo cenas en diferentes oportunidades, Sofía Vergara presuntamente sigue aún soltera.

Sofía Vergara se separó de Joe Manganiello a mediados del año pasado.

“Puede que vuelvan a tener un par de citas, pero ya no son una pareja oficial”, dijo una fuente a Daily Mail hace unos días, echando por tierra las versiones de romances confirmados alrededor de la estrella y bajándole el precio a sus recientes salidas con el médico.

Esta semana, Sofía Vergara viajó a España para promocionar su esperada nueva serie Griselda, ficción en la que encarna a la narcotraficante Griselda Blanco. Fue entonces cuando asistió al reconocido programa El Hormiguero y le pidieron su opinión sobre tener una relación con alguien que se dedique a su misma profesión.

“Yo no sé, me acabo de divorciar de un actor. No sé qué quiero ahora… ¿Un torero?”, bromeó en un inicio la actriz colombiana. Sin embargo luego sorprendió al compartir las condiciones que pide para su siguiente ‘príncipe azul’.

“Preséntenme a alguien, tiene que (ser) cincuentón como yo, tener hijos, porque yo ya tengo 51 (años). Y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina (…) y, ya lo he dicho muchas veces, debe tener igual o más dinero que yo”, sentenció.

Sofía Vergara salió en un par de oportunidades con el cirujano Justin Saliman.

De esta forma, Sofía Vergara impuso las condiciones que tiene que tener un hombre para que ella pueda fijarse en él. Está claro que los requisitos no son nada fáciles de cumplir, pero también es cierto que la actriz sabe lo que quiere.