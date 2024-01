Famosa conductora revela que tiene cáncer: “me he derrumbado”

Luego de haber permanecido tres meses alejada de las rede sociales, la famosa conductora Laura Vieira reapareció compartiendo el motivo por el cual se había alejado de la vida pública. La venezolana reveló a través de su cuenta de Instagram que tiene cáncer de mama, un diagnóstico que aún lo está asimilando con mucho dolor.

"No hay forma sencilla de explicar las razones por las que he estado ausente. Estoy transitando un camino que, de lo duro que es, me ha hecho encerrarme en mí misma para tratar de encontrar fortaleza", comienza el desgarrador mensaje de la conductora, acompañando una foto de un paisaje donde se puede ver al mar y el horizonte de un atardecer.

Con esta imagen publicada en su cuenta de Instagram, Laura Vieira anunció que padece de cáncer de mama. Foto: Instagram/ Laura Vieira

Cabe destacar que Laura Vieira ya está siguiendo tratamientos para enfrentar la enfermedad, sin embargo, todavía está procesando el impacto que tuvo esta noticia en su vida.

"Hace algo más de un mes me diagnosticaron cáncer de seno. Tocó actuar rápido y comenzar tratamiento en pleno diciembre y estoy intentando sobrellevarlo con la mayor tranquilidad posible. Hasta ahora solo lo sabían mis afectos más cercanos, pero siento que decirlo me hace más libre y me ayuda a sobrellevar la carga. Es un diagnóstico que nadie quiere escuchar, es duro y tarda en procesarse, pero no queda otro camino que afrontarlo", continua el texto.

Laura Vieira está muy dolida con el diagnóstico médico. Foto: Instagram/ Laura Vieira

Laura Vieira dejó en claro que dará todo para enfrentar la lucha contra el cáncer, pero con humildad. "No soy valiente, ni guerrera. Solo soy un ser humano lleno del miedo inevitable que produce un diagnóstico como este, con todo lo que conlleva. Ya comencé tratamiento por el flanco de la quimioterapia con todos sus embates, acompañada de mi esposo, mi familia y muchas personas queridas a mi alrededor. Acompañada de mis más grandes tesoros que son mis hijos", añadió la conductora.

"Por ellos lucho con la fuerza a medias luego de este duro golpe, por ellos me atrevo a confesar que todo esto me tomó por sorpresa y me ha derrumbado, pero por ellos también me levanto y doy la pelea. Es un diagnóstico que no solo te golpea sino que te saca de tu eje, te roba y te baja de la autopista en la que uno convierte la vida. Solo deseo encontrar esa fortaleza que necesito en la Fe, la oración y el amor", finalizó Laura Vieira.