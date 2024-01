La increíble transformación física de Christina Aguilera sorprende al mundo

Christina Aguilera comenzó el 2024 en boca de todos. La cantante sorprendió a todos con una impresionante transformación física, que fue aplaudida por sus millones de fans y miles de seguidores en las redes sociales. Según aseguraron algunas fuentes, la cantante bajó 18 kilos en los últimos meses.

Si nos ponemos a hacer un repaso por las estrellas más importantes de la historia de la música pop, sin dudas uno de los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza es el de Christina Aguilera, uno de los íconos más destacados del género a principios del 2000.

Christina Aguilera y su impactante cambio físico que revolucionó a todos.

Con el paso de los años su trascendencia fue mayor, con temas icónicos como Genie in a bottle, Dirrty, Pero me acuerdo de ti, Beautiful y tantos otros. Además de cantante, también se destacó como compositora, actriz, modelo, diseñadora de moda, productora y empresaria.

Actualmente, la estrella tiene 43 años (nació el 18 de diciembre de 1980) y con el paso del tiempo su cuerpo atravesó diversos cambios, algunos apuntados por supuestas cirugías. Sin embargo, su reciente imagen no deja de sorprender.

¿Qué pasó? La increíble figura que lució está llamando la atención de todos. Daría la impresión de que Christina Aguilera transformó su estilo de vida durante el 2023, con una imagen muy diferente a la que mostró a principios del año pasado.

La figura cambió su físico en base a una dieta saludable y una estricta rutina de ejercicios. En el 2013, perdió varios kilos después del nacimiento de su hijo, Max, limitándose a 1,600 calorías por día y siguiendo la dieta Rainbow. Sin embargo, la cantante se sinceró que el estrés de su primer divorcio resultó en otro aumento de peso.

Las dos caras de Christina Aguilera: la primera en junio y la segunda en diciembre, ambas en 2023.

La artista regresó a Las Vegas para su segunda residencia, en donde sorprendió a todos con una presentación llena de las mejores canciones de su carrera y trajes maravillosos elegidos con la ayuda de su estilista Chris Horan.

A pesar de estos cambios que corporales, Christina Aguilera se sinceró tiempo atrás sobre su físico: "He pasado por altibajos... demasiado delgada, ser más grande. Me han criticado por estar en ambos lados de la balanza, (pero a mí) me encanta mi cuerpo".