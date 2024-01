La famosa actriz Margarita Rosa de Francisco habló sobre la enfermedad que padece

Con apenas 16 años de edad, la famosa actriz Margarita Rosa de Francisco, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa contra la que ha luchado estoicamente. La protagonista de la versión original de la exitosa telenovela “Café con aroma de mujer”, habló de la esclerosis que padece y como ha hecho para superarla.

En su momento, Margarita Rosa de Francisco se sometió a dos operaciones de la columna vertebral. En una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” de TV Azteca, la actriz reveló cómo ha enfrentado este problema de salud. "Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba, eso me hace sentir como presa en mi propio cuerpo. Ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo", expresó.

Margarita Rosa de Francisco fue diagnosticada de esclerosis a los 16 años de edad. Foto: Instagram/ Margarita Rosa de Francisco

Asimismo, Margarita recordó su operación de columna vertebral. "Con la cicatriz nunca tuve problema, me sentía hasta orgullosa. Yo tenía 16 años en esa época, estuve como Frida Kahlo casi un año con un yeso que me cubrió toda esta parte del torso", dijo al tiempo de comentar que luego de los 9 meses que tuvo puesto el yeso, se lo quitaron y comenzó a buscar la manera de convivir con esa condición. “Empecé otra vez a construir mi cuerpo y desde ahí nunca paré", confesó.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 304 mil seguidores, la actriz comparte sus rutinas de ejercicios para fortalecer su cuerpo. En ese sentido, Margarita Rosa de Francisco ha encontrado en el pilates su fuente de salud.

"Me impresiona por lo que veo en TikTok ver a las mujeres interviniendo tanto sus caras, sus cuerpos para aparecer más jóvenes. Yo no puedo juzgar a las mujeres que hacen eso porque yo también lo he hecho. A cada mujer le va llegando su momento de desprenderse o decir: que venga lo que venga, no me importa", dijo en relación al paso de los años.

Margarita Rosa de Francisco protagonizó la versión original de la telenovela "Café con aroma de mujer". Foto: Instagram/ Margarita Rosa de Francisco Fans

La famosa actriz confesó cual es el mayor temor que siente en esta vida. "Le tengo miedo a ese tránsito que hay entre estar vivo y estar muerto. Eso me produce un gran terror, no es morirme, es saber que un buen día se apaga la luz y no hay más nada", dijo.

Por otra parte, en la conversación se refirió a su lucha contra la ansiedad. "Sufría de estos ataques de pánico terribles entonces empecé a ir al psicoanalista, empecé a hacer psicoanálisis desde muy pequeña, como desde los 8 años", comentó.

Para finalizar, la actriz aseguró que la escritura ha sido su fuente de sanación, y recientemente publicó su segundo libro llamado “Margarita va sola”, con el que fue reconocida con un prestigioso premio. "Parte de la terapia era escribir, yo me expresaba mucho mejor por escrito que hablando", dijo. "Ahora siento una gran compasión por aquella que era yo antes tan ansiosa, tan preocupada por los resultados también de su trabajo", concluyó Margarita Rosa de Francisco.