El mal momento que pasó Dua Lipa en los Globos de Oro

Los Globos de Oro abrieron la esperada temporada de premios de este 2024. Grandes figuras se hicieron presente en la alfombra roja, mostrando todo su esplendor y los mejores looks. En este contexto, Dua Lipa viene de protagonizar uno de los momentos más destacados de la jornada.

La 81ª edición de estos galardones no solo sorprendió con los premiados, sino por los famosos que protagonizaron momentos virales. Justamente la intérprete británica se transformó en una de las protagonistas de la noche gracias al particular look que eligió.

Cabe destacar que Dua Lipa fue invitada a los Globos de Oro no sólo por su nominación tras participar de la taquillera película Barbie, sino también por su estilo, como un verdadero ícono de la moda. Pero en este punto, algo llamó poderosamente la atención de los presentes y la propia estrella.

La cantante protagonizó de un divertido percance detrás de cámaras que manejó con elegancia. Más allá de cómo lo vimos todos desde afuera, la famosa compartió con sus seguidores de Instagram un video que mostró las dificultades que enfrentó al intentar sentarse con su vestido.

La firma Schiaparelli le confeccionó una pieza negra con detalles en dorado, que la artista acompañó con una gargantilla adornada con dos lágrimas de ámbar. Todo iba muy bien mientras se mantenía de pie, aunque el problema se dio al querer tomar asiento.

Con muchísima dificultad para terminar de acomodarse en la silla, Dua Lipa exhibió el momento tan divertido como incómodo. La rigidez de la tela no le permitía ponerse derecha. Y no dudó en bromear con que tendrían que haberle puesto un asiento personalizado.

Dua Lipa y su particular look para los Globos de Oro 2024.

“Gracias @goldenglobes por una noche tan hermosa anoche”, escribió la intérprete. Riéndose de sí misma con visible soltura, añadió en tono bromista: “Lo único que faltaba era una silla reclinable”. Al final del video, optó por seguir posando y salir airosa de la situación.