Hilary Swank reveló por qué vivía en un auto en su niñez y cómo le afectó el divorcio de sus padres

Además de los grandes metrajes que muestran en la pantalla grande, Hollywood tiene unas emotivas historias de superación en la vida de sus actores y actrices. Una de ellas es Hilary Swank, que reveló por qué vivía en un auto en su niñez y cómo le afectó el divorcio de sus padres justo antes de volverse famosa.

“Gracias por todo lo que hiciste, parece que haber vivido en un auto finalmente valió la pena”, dijo emocionada a su madre en el discurso que dio cuando ganó su primer Oscar por su actuación en Boys Don't Cry de 2002. Si bien los presentes se rieron al escuchar esto, solo ellas sabían lo que significaba.

La infancia de Hilary no fue una acomodada, sino todo lo contrario, ya que creció en un parking para casas rodantes porque su familia nunca tuvo casa propia. Eso no le molestó, y junto con su afición por la lectura, sirvió de combustible para querer superarse y desarrollar su pasión: la actuación.

Se sobrepuso al desarraigo y a la mirada ajena acusadora y audicionó para todas las obras escolares, forjando su destino. Sin embargo, En 1990, cuatro años antes de hacer su debut en la película The Next Karate Kid, la familia Swank se quiebra debido al divorcio de sus padres.

Hilary siempre contó con el apoyo de su madre, Judy Kay Clough, quien fue bailarina y siempre vio potencial en ella, y quien debió tomar una decisión por el futuro de su hija: buscar dónde vivir o ayudarla a que cumpla su sueño de ser actriz.

“Nos fuimos sin nuestras pertenencias y no teníamos manera de pagar un alquiler. Fue un momento muy duro en el que nuestro auto era el único refugio posible”, contó la intérprete y recordó que sólo tenían 75 dólares en sus bolsillos. Lentamente pudieron asentarse, pero el proceso fue muy difícil.

“Es muy feo sentir que no pertenecés a ningún lado, que te miren como si no valieras nada, por muchos años pensé que no iba a poder pertenecer, independientemente de dónde me encontrase, y yo necesitaba eso, un espacio en el que pudiera estar cómoda, un espacio en el que no me juzgaran”, reflexionó Hilary, siendo California el lugar en el que pudo sentirse así al colegio.

Aún así, fue la lucha de su madre lo que la inspiró y sirvió de combustible para alcanzar a ser la actriz reconocida que es hoy. “Si nunca bajé los brazos fue porque ella era mi referente, ella me impulsaba; soy actriz gracias a eso”, exclamó Hilary Swank.