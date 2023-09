¿Taylor Swift y Bad Bunny están juntos?

Nadie sabe de qué se trata y ya se han tejido todo tipo de rumores. Bad Bunny y Taylor Swift fueron sorprendidos a la salida de un estudio de grabación en Nueva York. Muchos esperan que se confirme esta colaboración, pues al parecer ambos artistas podrían ser parte del famoso halftime del Super Bowl 2024.

Este es un buen momento en la carrera de ambos artistas. Bad Bunny se consagró como el latino más taquillero de la historia al recaudar más de 500 millones en su última gira y la famosa y talentosa Taylor Swift, saborea desde hace tiempo la cumbre del éxito con su gira de The Eras Tour.

Taylor Swift y Bad Bunny estarían a punto de convocar la locura.

Ahora ambos cantantes estarían de acuerdo en unir sus fuerzas para estrenar un sencillo que nadie olvidará. Es lo que se espera después de que los reconocidos Bad Bunny y Taylor Swift fueran fotografiados a las puertas del Electric Lady Studio de Nueva York.

Estas imágenes de inmediato se viralizaron, ya que los fans de Bad Bunny y Taylor Swift alucinaron y tuvieron fantasías después de haberlos visto juntos y eufóricos en los Premios Grammys 2023, donde se abrazaron y se fotografiaron. Esta no es la primera vez que el boricua es relacionado con otra estrella, ya que todavía Kendall Jenner y él no confirman un posible noviazgo, y también ha colaborado con Dua Lipa, The Weeknd y Travis Scott.

Bad Bunny y Taylor Swift son artistas que prefieren mantener en secreto sus vidas privadas y también sus trabajos profesionales para que no se filtre ningún tipo información. Pero lo cierto es que en ese estudio la cantante ha grabado sus más recientes álbumes.