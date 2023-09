Por primera vez, Eduardo Capetillo responde a quienes dicen que le controla la vida a su esposa Bibi Gaytán

Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, quienes se casaron en junio de 1994 y tiene cinco hijos en común, son considerados una de las parejas más estables del ámbito artístico mexicano, sin embargo, desde hace varios años ha corrido el rumor de que el actor controla de manera desmedida a su esposa, incluso al punto de elegir qué proyecto llevar adelante y con qué persona poder entablar una conversación. Si bien el protagonista de la telenovela “Marimar” ha desmentido esto en varias ocasiones, ahora habló por primera vez sobre el tema.

El matrimonio Capetillo Gaytán, quienes asistieron al aniversario de la obra teatral “Sor-presas”, tuvieron un encuentro con la prensa donde el galán fue cuestionado directamente sobre el supuesto control que ejerce sobre la madre de sus hijos, quien sonriente, y antes que conteste su esposo, dijo a los reporteros: "por favor una foto de eso".

Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán se casaron en 1994 y tiene cinco hijos en común.

Ante la pregunta de los medios de comunicación, Capetillo respondió por primera vez sobre este asunto. "Ese tipo de comentarios los tomo normal, está bien. En realidad, tienen razón. Porque cuando emiten un juicio, es su juicio, entonces, no puedo hacer nada acerca de eso, así es que tienen razón", expresó Eduardo.

Eduardo Capetillo habló del supuesto romance de su hijo con una actriz 22 años mayor que el joven.

Eso fue todo lo que dijo el actor con respecto al supuesto control sobre la vida de Bibi, sin embargo, si opinó acerca de los rumores que aseguran que su hijo Eduardo Capetillo Jr. mantiene una relación sentimental con la actriz Fabiola Campomanes, quien es 22 años mayor que el joven. "Lo que él decida, en realidad, no me meto en eso. Creo que se sí se puede dar una relación de amistad entre hombres y mujeres. Por supuesto", dijo de manera tajante.

Asimismo, Eduardo Capetillo aclaró que no es de darle consejos a su hijo a menos que se lo pida. "Cuando él me pide algo con mucho gusto, pero si no, en realidad no me meto", concluyó el exintegrante de “Timbiriche”.