Angelique Boyer revela la razón por la que no se casará jamás con Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son considerados unas de las parejas más sólidas y estables de mundo del espectáculo latinoamericano, sin embargo, a pocas semanas de cumplir nueve años de noviazgo no han llegado a vivir juntos nunca y tampoco dan señales de una futura boda. Con respecto a esto, la actriz de telenovelas reveló la razón por la que no se casará jamás con el amor de su vida.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli están a punto de cumplir 9 años de noviazgo.

"Nosotros no creemos en el matrimonio como documento, entonces, creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos pero no hay prisa. Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo, pero sí creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa", expresó Boyer en una nota replicada por medios como Milenio e Infobae.

Angelique Boyer dejó en claro que tampoco quieren tener hijos.

Asimismo, la protagonista de la telenovela “Teresa” había confesado en diversas ocasiones que no está interesada en cumplir las reglas impuestas por la sociedad y que tampoco está en sus planes tener un hijo. "Hoy en día estamos dándonos cuenta que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad. Al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en eso. Creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como 'el día más feliz de tu vida va a ser tu boda', 'para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos' y no", había dicho Angelique el año pasado en una entrevista para el programa “Hoy” de Televisa.

Es así que, a pesar de estar muy enamorada de Sebastián Rulli, ha dejado en claro que desea compartir su vida a lado de su amor según la mecánica interna de la pareja, sin apuros ni presiones.