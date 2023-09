Alejandra Guzmán habla del supuesto medicamento que utiliza Luis Miguel para cantar

Alejandra Guzmán y Luis Miguel han sido amigos mucho antes de que la hija del cantante y su sobrina Stephanie Salas, Michelle, haya nacido. Si bien ahora, por obvias razones, no comparten más ni proyectos profesionales ni personales, durante mucho tiempo la rockera y el intérprete de “La Incondicional” mantuvieron una excelente relación de amistad, por lo que la cantante reveló el supuesto medicamento que utiliza “El Sol” para cantar con el objetivo de apoyarlo y ayudarlo a que deje de consumirlo.

En una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” de TV Azteca, Guzmán mencionó que le envió un mensaje al novio de Paloma Cuevas por medio de un intermediario. "A Luis Miguel le mandé un recado con un promotor que dice 'tengo un maestro maravilloso y una maestra, que se llama Gladys, para que vuelvas a cantar sin necesidad de cortisona'. Ese fue el recado que le mandé", expresó la rockera.

Asimismo, Alejandra dejó en claro que le sigue teniendo un gran aprecio a Luis Miguel y que solo le desea lo mejor. "Lo admiro y lo quiero mucho. Y él también a mí siempre me ha tratado bien. Una vez, me acuerdo que me dijo 'tu mamá y tú son las que me gustan de la familia', y me dio mucho gusto de que me lo dijera", recordó Guzmán.

Por otro lado, la cantante confesó que ya no le interesa tener romances ya que no está más dispuesta a sufrir por amor. Por ello, solo se enfocará en su vida familiar y su carrera. "No me interesa tener más parejas sentimentales. A veces digo 'bueno, si llega alguien, que sea para bien', pero no me hace falta. El último novio me salió peor que todos los demás. Uno que olvídense, un patán. Estoy consciente de que no quiero sentir dolor, por ejemplo, de abandono, que es cuando siempre recaigo en las adicciones, cuando alguien me abandona", finalizó Alejandra Guzmán.