Toni Costa y Evelyn Beltrán cierran bocas con esta explosiva aparición en redes sociales

Toni Costa y Evelyn Beltrán son una de las parejas del mundo del espectáculo latino más castigadas por sus detractores. Desde que confirmaron su romance han sido blanco de numerosas críticas, sin embargo, les han puesto el pecho a las balas y contra todo ataque demostraron que su amor es verdadero. Ahora, en medio de rumores de una posible separación, el bailarían y la modelo aparecieron en redes sociales con un explosivo video, que hizo callar la boca a más de uno.

Si bien han corrido rumores de una supuesta crisis de pareja, luego de que el programa de YouTube “Chisme No Like” señalara que la relación entre los famosos estaba “tambaleando”, Toni y Evelyn se han mostrado felices y muy enamorados en sus últimas publicaciones, demostrando que todo lo que se está diciendo de ellos no es verdad.

A pesar de las especulaciones sobre una supuesta crisis de pareja, Evelyn Beltrán y Toni Costa se mostraron muy enamorados en su segundo aniversario de noviazgo.

Ahora, Costa y Beltrán taparon bocas con una explosiva publicación que realizaron en sus respectivas cuentas de Instagram. Y es que la pareja, a pesar de todos los obstáculos, han llegado a su segundo año de noviazgo y lo anunciaron publicando un video que deja en claro lo enamorados que están y tiran abajo todo tipo de especulación sobre la supuesta crisis que atraviesan el coreógrafo y la influencer.

Las imágenes del video compartido por los novios elevaron la temperatura de las redes sociales, ya que en medio de las suposiciones de separación que circulan en torno a su relación, Toni y Evelyn se mostraron audaces y atrevidos, desatando la locura de sus fans.

Toni Costa felicitó a su novia por sus dos años de noviazgo.

"¡Feliz segundo aniversario, amor mío, TE AMO!", escribió Beltrán para acompañar el candente video que publicaron en Instagram, donde se ve a la pareja dándose besos, cruzando miradas cómplices, abrazo, caricias y sonrisas, que demuestran que su relación está más sólida que nunca.

Por su parte, Toni Costa compartió en una historia de Instagram, una fotografía de cuando recién comenzaban su historia de amor con Evelyn, aún con mascarillas puestas por la recordada pandemia del Covid-19. "Felices dos años, mi amor", escribió.

Lo cierto es que este video publicado por la pareja hecha por tierra todas las especulaciones con respecto a la supuesta crisis que estarían atravesando, y deja en claro que el español y la mexicana están pasando por su mejor momento personal ya que se los vio felices y enamorados.